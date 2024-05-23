教養｜是他不對怎能忍？在孩子面前吵鬧時「2件事」請父母先確定

夫妻爭執是難以避免的，衝突本是人際相處的一部分，重點是如何面對其中產生的壓力，及如何做出反應。別在孩子的面前發洩怒氣，毫不設限的謾罵。



在你的成長過程中，你看過父母在你面前吵架嗎？如果有，你可能會暗自發誓，等你結婚了，絕對不要和另一半在孩子面前這樣吵架。但很少有夫妻可以不吵架的，當衝突來臨，孩子又在場，該怎麼辦呢？

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父母吵架，無處可去的孩子

依據神經學研究，當孩子們聽到父母大吼大叫時，他們的壓力荷爾蒙會激增。這種對壓力的生物物理反應，會影響孩子的心理和身體發育。

從孩子的角度來看，父母是他們世界的中心。當你和你的配偶的爭吵越來越激烈、越來越不理性，孩子會感到可怕、焦慮、憂鬱。甚至，他們可能會覺得父母吵架是他們的錯，他們對此有責任。

例如，如果孩子沒能好好完成作業或收拾玩具，而父母剛好在那天稍後開始爭吵，孩子可能會內化這一點，懷疑這與自己的不良表現或許有關，導致產生內疚和其他痛苦的負面情緒。

重點是孩子也無處可去，當父母吵架時，他們被迫聽到那些激烈的謾罵，或許有的家長還會要孩子選邊站，或以在孩子面前數落對方的方式來表達不滿。這都會讓孩子失去安全感。

孩子可能會漸漸表現出退縮和孤立，對旁人缺乏信任，難以建立成功的親密關係。

孩子會模仿你如何面對不滿

但夫妻真的可能都沒有爭執嗎？父母在孩子面前，怎麼做到都不吵架？

其實，爭執是可以的，衝突本是人際相處的一部分，重點是你如何面對其中產生的壓力，及如何做出反應。

當你感覺配偶不尊重你時，你會說甚麼？你的目的是否是為了發洩怒氣，而非解決問題？如果你也坦承，很多時候你只是想發洩。那麼，當你的孩子模仿你，在感受到別人不順從他時，發出怒吼，你應該就不會太驚訝——他在模仿你如何處理憤怒。

父母應該學會如何在尊重對方的前提下，表達不同意見，而不是爭吵到互相謾罵。如果你可以示範如何以相互尊重，去處理分歧的意見，同時尋找解決方法，這對孩子來說是最好的。這讓孩子了解到，想成功解決問題，必須深理性思考、向他人傳達自己的想法，也必須懂得傾聽對方。

當夫妻爭吵無可避免時，該怎麼做對孩子比較好？

1. 約定好「暫停討論」的提醒

辦法因為孩子在家，所以當衝突即將發生，你可以用手勢，任何約定好的方式，提醒另一半，必須暫停討論。等待孩子不在場的時候，再繼續這個話題。

2. 不要把孩子拉進爭論中

不要利用孩子來傳話，也不要鼓勵孩子與你聯合起來對付你的配偶。避免使用像是「你去告訴你媽媽（爸爸）……」之類的語言，尤其要注意不要說伴侶的壞話。

你要了解，年齡較大的孩子會觀察父母的行為。或許他們不是非常了解事情的真相，但他看得出來你是否尊重另一半，誰的行為具有攻擊性，然後在心裏對你下評語。

你應該讓孩子學習到珍貴的一課，家人之間也會有嚴重的意見分歧，不論事情是否可以得到最好的解決辦法，但有辦法做到好好的控制情緒，而非變成情緒的奴隸。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：父母吵架，無處可去的孩子被迫承受雙方情緒！要吵先做到這兩件事】