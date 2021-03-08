筷子一把地搓洗是錯的？　即睇仿瓷、金屬、木製筷子清潔保養方法

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-08 12:22

你都怎麼洗筷子？用百潔布用力刷？還是一把抓起來，倒些洗潔精後一起用力搓起來？小心錯誤的洗筷子觀念，可能造成筷子表面刮痕累累，潛藏細菌害你病！

你洗筷子的方法正確嗎？（點擊下圖看清！）

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筷子每一根都要洗到，用海綿洗才行

過年期間全家人都聚在一起，吃飯的人多，洗的餐具也變好多。很多人懶得一根一根刷筷子，而採用主婦懶人洗筷：沾上洗潔精後一把抓起來搓洗，也有人為了愛乾淨，則是用百潔布1根1根用力刷洗筷子。台灣家事達人楊賢英提醒，這兩種都是洗筷的錯誤行為，因為這樣的摩擦力會在筷子上留下微細損傷，反而容易殘留顯微的細菌、病毒。

楊賢英建議，無論再忙，洗筷子還是要用百潔布的海綿部份，每根筷子都能刷到的方式清洗，因為我們通常是就着筷子吃食物，上面沾滿油漬和我們的口水，所以需要仔細清洗。怕油膩難洗的人可以先用熱水沖洗掉油漬，但每一根筷子都要洗到。

筷子洗完一定要擦乾、烘乾

洗完筷子後更重要的是「要烘乾」！楊賢英提醒，濕度高如果沒有烘乾就把筷子收起來，很容易滋生霉菌。有些家庭會買「筷子筒」直立式存放筷子，筷子洗完就直接放進去。但他認為雖然水份會往下掉，但是筷子筒蓋着，水氣會蒸散在筒裏，反而容易造成濕氣及霉菌，建議一定要烘乾，再放進平放型的收納格中，才能保持乾燥。

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怎麼洗筷子？仿瓷筷不能用熱水洗也不能烘乾

很多人都說筷子容易滋生細菌，是因為塑膠筷子容易刮傷，所以最好選用金屬筷。台灣林口長庚毒物科主任顏宗海表示，塑膠筷其實是一般賣場常見的仿瓷餐具，有輕巧、不導熱的優點，但是除了清洗時要注意不能用粗糙的百潔布刮傷以外，仿瓷雖然標榜耐高溫達攝氏110度也不會變形，但是不變形不代表毒物不會釋出。

仿瓷是由三聚氰胺與甲醛聚合後製成，有研究顯示，只要超過攝氏40度以上就會有微量的三聚氰胺釋出，溫度越高釋出量越高。長期暴露，可能提高罹患腎臟結石、輸尿管結石風險，在大鼠研究中甚至會形成膀胱癌，所以要小心長期吃到微量三聚氰胺對人體有害。

使用和清洗仿瓷筷時，建議溫度不要高於40度，洗後不能烘乾，紫外線消毒也不宜，只能擦乾保存好。

金屬筷可熱水洗、烘乾

金屬筷雖然容易導熱、易滑，但是硬度高、物質穩定，是現在家庭很流行的餐具。顏宗海說，現在的金屬筷多為食用級304不鏽鋼筷，其中含有18％的鉻和8％鎳，這種金屬結構穩定且耐酸、耐高溫，清洗時只要注意不要用粗糙的百潔布清洗造成顯微刮傷，高溫清洗或紫外線消毒皆可。現在市面上有販賣上段為塑膠、下段為金屬，解決手持部份易滑的問題。

木頭或竹筷最忌潮濕發霉

木製筷或竹筷不會導熱，對於喜歡炸物的媽媽來說最好用，但木筷、竹筷用百潔布清洗也容易刮傷，顏宗海提醒還是要用海綿清洗就好。木筷竹筷最怕的是潮濕、發霉，他提醒洗完後都要烘乾或擦乾保存。一旦發現有發霉跡象，不用洗了，快丟！因為霉菌孢子會深入內部，怎麼洗或清毒都無法完全清乾淨，小心咬着筷子上的美食，也吃進筷子上的霉菌。

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