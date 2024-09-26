教養｜孩子太聽話才教人擔心！你眼中的乖或是從「抑壓自己」而來

有讓父母頭痛的小孩，自然有讓父母省心的孩子，但是這些看起來很聽話的乖寶寶，真的開心嗎？



研究指出，其實太乖的孩子，才是家中父母需要擔心與關心的。（Canva）

孩子成長的過程中，父母總會把過多的期望寄託在於孩子的身上，希望他「乖乖聽話！」、「自動自發！」等等、久而久之，就會影響到孩子的人格成長和自我認知。

太乖的孩子，也要關心與擔心

研究指出，其實太乖的孩子，才是家中父母需要擔心與關心的。長大後的性格或許是自小就被家庭環境培養出來的，而面對父母的期許時，親愛的孩子是應該選擇乖乖聽話，還是要勇敢做自己呢？

畢竟孩子小的時候，並沒有判斷是非的能力，因此，很多時候都是從父母身上學習而來，也就是從父母的身上獲得價值觀念；再加上爸媽平日的處事行為以及生活認知，也會淺移默化影響到孩子的人格成長。很多時候父母看不慣或是看不懂的情況，可能就是受到大人的影響！

不想看到父母生氣的反應

孩子也是透過一步一步的感受與修正，來與父母相處，道理就像我們每天上班下班，為了做好份內的工作，也必須跟同事和諧相處；如果小孩比較早熟的話，就會為了迎合父母的期盼，隱藏自己的心思或是真正的想法，只想成為爸媽眼中的「乖小孩」！

而且，害怕會讓父母覺得不開心，「乖小孩」也不會說：「不要、不喜歡」等拒絕性的字眼，無論面對甚麼事情時，則會直接地偏向先思考他人感受，再壓抑自我想法及情緒，並刻意地流露出對方可能希望的反應或作為。長久下來或是長大之後，乖小孩成為乖大人，但很有可能卻變成一個很不快樂的大人，這絕對不是身為父母的我們，想要看到的啊。

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小孩是獨立的「個體」，也需要解壓

每個小孩都是獨立的「成長個體」，他們有自己的想法和感受，倘若因為恐懼施壓而逼迫他們壓抑自我真實的情緒，就很可能讓他們在小小年紀就失去了自我，也會變得不快樂而不自知。

試着關心孩子的感受，你的乖孩子可能正處於壓力而渾然不知！注意他的表現是否異常乖巧，或者是不是正壓抑着他內在的情緒來配合我們。包括不明原因的頭痛、肚子痛，或是食慾改變、不易入睡，甚至開始咬指甲、拔頭髮、口吃等等；當然還包括經常做惡夢、態度消極，或是容易鬧情緒、缺乏耐心，都值得父母多加留意！

孩子很多壓力的來源是因為不了解，試著幫忙拆解與分析吧，減少孩子對未知的恐懼，並且正視恐懼、正視壓力來源。因為孩子不快樂，相信大人也同樣會憂心！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小孩太乖才讓人擔心！？太聽話的孩子，會不會其實很不快樂！】