兒童小腸氣早已在哺乳期發生 即了解傳統及微創小腸氣手術方法

小腸氣（正式名稱「疝氣」）在兒童身上很常見，小兒外科專科醫生廖思維表示，大約2-7%的兒童會有這問題，甚至在幼年甚至哺乳期已可以發生，成因主要是小朋友的發育過程中，腹股溝（「大髀罅」）內有通道或缺口未能生長完善，令肚裡的器官有機會在該通道中凸出來，形成腹股溝中有硬化或腫塊，「這些器官可包括大腸、小腸、卵巢、子宮及膀胱等，因此不論男孩或女孩都有機會患上小腸氣。」

本文作者：廖思維醫生



廖醫生指出，治療兒童小腸氣的標準方法是外科手術，但坊間或網上有些資訊教人替孩子按摩小腸氣凸出的部位，聲稱可幫助小腸氣自行痊愈，他提醒：「其實這些聲稱的效果是不會出現的，因為小腸氣一旦出現，基本上不會自然愈合。以現時的技術替小朋友甚至BB 做小腸氣手術，一般沒有太大問題，反而若拖著不做手術，任由病情發展，有機會出現了併發症例如腸梗塞或者腸壞死，對小朋友更危險。」

若是BB出現小腸氣，家長常會問：他還在吃奶，可否不做手術？有沒有其他方法可治療？又或可否再過一兩年才處理？廖醫生表示，「如果是小嬰兒有小腸氣，家長肯定都會比較擔心，但是我們仍會建議及早治療，把小腸氣處理好，對BB會更安全。」

兒童小腸氣的手術方法，包括有較新的微創手術或傳統的開刀。傳統手術有本身的優點，但傷口較大，亦有較大機會在小朋友身上留下疤痕。而微創小腸氣手術在最近十多二十年比較盛行，它帶來的改變包括：

1.傷口較細小，愈合較快。

2.一般來說，傷口愈合之後疤痕不會太明顯。「以現在來說，甚至可用細小至3mm的儀器，在體內進行縫線，大部分小朋友的傷口埋口後，完全不會有任何痕跡。」廖醫生說。

3. 小腸氣若在其中一邊腹股溝出現，另一邊出現的風險也會增加，如果是早產BB這風險更可能高達10-20%；而進行微創手術的內窺鏡，可以很清楚地看見另一邊腹股溝有沒有小腸氣症狀，若有的話，做手術時可以一次過處理，小朋友就不需要先後接受兩次手術了。

但不是每個患小腸氣的小朋友都適合微創手術，廖醫生表示它有少許局限，「例如有些非常早產的BB，心肺功能太弱，就未必適合做微創小腸氣手術。又或小朋友之前曾做過腹部手術，腸有黏連的情況，也未必適合。」