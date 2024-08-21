東莞親子遊｜3000㎡萌寵部落開幕！西遊記主題室內親親80幾種動物

誰說逛動物園一定要頂着烈日曬太陽？最近東莞新開的室內萌寵動物樂園，一開就成愛寵星人的新據點！它就是東莞第一家《西遊記》主題室內動物園「耶虎萌寵部落」，位於星河城三樓，讓你在室內也能把各大萌寵擼過癮~



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這裏是集萌寵觀賞互動、兒童娛樂、親子互動於一體的室內萌寵動物樂園，不管是大朋友還是小朋友都能在這裏找到快樂，這個暑假直接衝就完事兒了！（還有不定期的西遊萌寵巡遊噢~）

3000㎡萌寵世界 海陸空80+萌寵親個夠

佔地超過3000m²的「耶虎萌寵部落」，坐擁13大西遊主題區，這裏住了80+種海陸空萌寵，打破傳統動物園模式，這裏的小可愛們都能零距離接觸！撫摸、投餵、合影，體驗感拉滿~假期遛娃、情侶約會、朋友見面，「耶虎萌寵部落」統統hold得住！

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到店開啟勇敢者挑戰，完成「通關文牒」勇士任務，集滿11個印章就能兑換「勇敢者徽章」，還有機會解鎖超多驚喜噢！快跟緊我們的腳步打卡吧~

孔雀花園 · 和萌寵們近距離貼貼

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在五彩斑斕的孔雀花園裏，孔雀們或在高高的枝條上輕舞盤旋，或在地面閒庭踱步，舉止優雅，只一眼就讓人對它着迷。如入仙境般，讓前來尋訪的遊人頗感驚豔。

耶虎萌寵部落的手養玄風皮毛超漂亮！天生自帶的妝容，臉上兩個小小的腮紅總是讓看到它的人忍不住的誇可愛，它們的樣子就像一個害羞的少女一樣~還有機會遇上心軟的小鳥停在手心、肩上，真的太治癒啦！

盤絲洞 · 邂逅一場奇遇爬寵之旅

無論是大朋友還是小朋友，在盤絲洞都可以與各種爬寵進行觀察和互動，盡情探險，享受和爬寵們在一起的治癒時光，領略物種的神奇和大自然的美妙！

鬃獅蜥蜴、澳洲的翡翠龍紋蜥、粟米蛇、安汶斑帆蜥蜴、豹紋守宮、刺蝟…...超多明星爬寵隨心親近，異寵發燒友們還在等甚麼，來盤絲洞開啟一場奇妙探險之旅吧！

別忘了來打卡剛出生的刺蝟崽崽噢~

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黑風洞 · 一鍵解鎖萌寵大明星

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又憨又可愛的羊駝，摸起來毛超級軟！小嘴一噘一噘的嚼食物的樣子，簡直萌翻眾人！試問有誰能拒絕一隻毛茸茸還不吐口水的乖巧羊駝呢？在黑風洞還有寵物羊、犛牛可以親近！告訴你個小秘密，耶虎萌寵部落的羊駝已經當媽媽啦，想要親親小羊駝的朋友們可得提前前住了！

愛吃花生的「乾脆面代言人」小浣熊，秉承着能坐着就不站着，能躺着就不坐着的原則，愛吃不運動的他，已經成功得變成了「一坨」小浣熊啦！為了搶青菜大喊「啊~」的土撥鼠，遇到搶食的同伴，還會用小爪爪巴拉同伴腦袋瓜，真的太萌了！！

小矮馬用非常智慧的眼神看着你時，心都被融化～在店裏買一些青菜、蘿蔔不斷在它面前晃悠，與它互動超好玩。矮矮的個子憨態可掬，超受小朋友歡迎～現在還可以騎矮馬噢，有工作人員全稱陪同，寶爸寶媽也超放心的~

蟠桃園 · 鳥林互動區

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在蟠桃園有虎皮鸚鵡、錐尾鸚鵡、和尚鸚鵡、魔術鴿子四種，它們身穿「花衣服」，就像寵物界的時尚總監。我們只要在托盤內倒上一些飼料，這群花花綠綠的小可愛們就迫不及待擠過來啦~鸚鵡的嘴巴都是短短的，一口一口地吃着小米，你爭我搶的，實在太可愛啦！

火雲洞 · 萌寵玩樂一鍵get

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「小丁滿～原來你在這裏！」它是《獅子王》裏的「丁滿」，也是《少年Pi的奇幻漂流》裏的小精靈，可愛的狐獴有着像人一樣的黑眼圈，這是可以讓他們直視陽光的墨鏡哦～狐獴軟軟的一團窩在飼養員懷裏，簡直萌出天際！

在火雲洞還有安德魯貂、黑尾土撥鼠、臭鼬、旱瀨……都是可以投餵的噢！每一隻都是毛茸茸的，忙着乾飯的樣子讓人忍不住拿手機拍下來~

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在火雲洞親近完萌寵，還可以帶萌娃來打卡波波池、太空沙手工桌和樂高積木，輕鬆釋放小朋友的動手創意能力，樂趣加倍！娛樂設施都是經過專業清洗，整體大環境更是定期進行消毒，寶媽們可以放心讓萌娃在這盡情撒野啦！

東海龍宮 · 在室內也能放肆趕海

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相信沒有哪個萌娃能抵抗趕海的誘惑！換上趕海裝備，帶上漁網和小桶，開啟沉浸式趕海，一不小心就撈到了泥鰍！不止趕海，萌娃們還能在阿基米德戲水區快樂玩水，舒適又安全~

喂海狸、餵奶魚、趕柯爾鴨……東海龍宮真的太好玩了吧~

還有這些打卡點也不可放過

你以為到這就結束了？樂園內還有超多隱藏項目場館等你來解鎖：大鬧天宮舞台區、四探無底洞近距離親近荷蘭豬、治癒空間桌遊休息區，還有即將開放的擼貓區和寵物洗護區……玩耍的同時還能幫寶貝拍照打卡，直接霸屏朋友圈！家長解放雙手，讓孩子在玩樂中成長~

這個暑期，耶虎萌寵部落約定你啦~

▌耶虎萌寵部落 ▌



-店舖地址-

廣東省東莞市東城街道東城東路229號

星河城三樓（海底撈旁）



-營業時間-

周二至周四&周日10:00-21:30

周五&周六10:00-22:00



-聯繫電話-

18818773986



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