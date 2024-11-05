立冬｜錯誤養生或致受寒感冒 中醫師推介兩款補身湯粥 助補益肝腎

立冬——「立，建始也」，標誌着冬季的起始；「冬，終也，萬物收藏也」，意味着萬物開始閉蓄，進入休息、收藏的狀態，動物也紛紛躲藏起來準備冬眠。秋盡冬來，立冬是二十四節氣中的第十九個節氣，也是冬季的第一個節氣，每於陽曆的11月7日或11月8日而立，而2024年的立冬則定在11月7日。

本文作者：博愛醫院 周茜榆中醫師



立冬後，日照時間將逐漸縮短，氣溫下降，但由於天氣尚暖，此時某些花果會再次二開，這晚秋初冬時節民間稱之為「小陽春」。根據香港天文台的數據，往年立冬前後，香港的平均氣溫約在23度左右。同時降雨量開始顯著減少，肌膚也漸感乾燥。

《素問直解》提到：「萬物皆生於春，長於夏，收於秋，藏於冬，人亦應之。」為了適應來年氣候季節性變化，人們需要調整飲食，以增強體質抵禦嚴寒。

人類雖不會冬眠，但有冬季「補冬」的習俗，當中秉持着「春夏養陽，秋冬養陰」的原則，由於冬季陽氣潛藏，陰氣相對旺盛，這時補陽能事半功倍，建議多吃溫熱護陽之品以抵禦寒冷，肉類如羊肉、牛肉等，蔬菜方面可選擇黃豆、白蘿蔔、番茄、豆腐、豆芽、黑芝麻、蓮藕等，亦可以桂圓、胡桃、核桃、栗子、大棗、山藥和木耳等熬湯以補脾腎之氣。切忌服用過量辛辣、油膩、寒濕類之品，如辣椒、海鮮等易傷脾胃。

古語云：「立冬一日，水冷三分」，在寒氣較重的天氣，常常容易受寒感冒及或引起其他健康問題，故此需要養精蓄銳、調補陽氣，情志要恬淡安靜、寡欲少求以保腎精。起居方面則建議早睡晚起，避免熬夜，因為早睡能夠護陰養陽，晚起則為了躲避嚴寒，減少寒邪侵襲身體的機會特別老人家凌晨早起須注意保暖。另外睡前可以38-40℃溫水泡足，15-20分鐘，以身體微微出汗為宜，因為足部有很多重要穴位，泡足有助促進下肢經脈氣血的循環。

為了護養陽氣，忌飲食生冷和過分劇烈運動，以免汗出太過造成傷陰耗氣的情況，與冬季陽氣伏藏之道相悖。運動前必須先熱身，溫暖四肢，使關節較不容易為寒凝所凍結。運動類型宜做柔和緩慢，並可調節氣息的運動，如太極、八段錦、散步或適當緩步跑等，時間大約半小時。環境上以可接觸到陽光的位置較佳，更能貼合中醫「天人相應」的養生思想。

「進補前先引補」，說明立冬後進補要給腸胃一個循序漸進的適應過程，所以要做好引補，提高脾胃的消化吸收功能。

兩款補身湯粥助你補益肝腎、養心安神

健脾養心湯

材料（2-3人份）：五指毛桃30克、白朮15-20克、芡實15克、百合15克、蓮子15克、核桃肉1-2個、瘦肉適量

功效：健脾益氣、養心安神

1.瘦肉汆水備用

2.芡實、蓮子去芯，可預先浸泡1-2小時至軟身

3.將所有材料放入鍋中，加入約1000毫升水

4.大火煮滾後，轉小火煮40分鐘即可

「五色補五臟」，根據五行學說，黑色入腎，所以黑色食物常有補腎作用。冬季做好補腎，身體才能養精蓄銳，腎元充足來年身體才會更強壯。

黑芝麻枸杞陳皮粥

材料（1人份）：炒黑芝麻30克、粳米（稻米）½-⅔ 杯、枸杞10克、陳皮1小片、生薑2片、水適量。

功效：補益肝腎，健脾益胃

1.黑芝麻研末備用，枸杞預先浸泡20分鐘

2.洗淨米、薑及陳皮後加水，以大火煮滾後改小火煮成米粥

3.加入黑芝麻粉及枸杞同煮20分鐘

4.可按個人口味加入少量紅糖或鹽調味即可