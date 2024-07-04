洗衫｜白色衣物變黃了？「2件事」或為元兇　4招預防未必要翻轉洗

時尚又百搭的白色上衣是不少人衣櫃裏的必備款式，但時間一久常有出現斑點或發黃的困擾，不斷的丟棄重買實在太傷荷包。台灣家事達人不藏私揭露「四妙招」有效預防心愛的衣服變黃又變醜。家事達人也表示，沒有當天清洗或是洗衣液使用太多可能都是原因。



可直接將中性無添加漂白劑成分的洗衣液塗抹在特定髒污處，若領口特別髒，也可先塗上領口專用去污劑再丟洗。（Canva）

台灣家事達人「486先生」指出，沒有即時洗和沒有洗乾淨是衣服發黃的主要原因。衣服接觸了皮膚所分泌的油脂和汗液如果當天沒有趕快洗起來，經過累積和氧化容易讓衣服發黃還飄出酸臭味，尤其在白色衣服上更為明顯。但如果明明有按時清洗，衣服卻還是變黃變舊，486先生指出通常是因為洗滌不當或倒太多洗衣液。

486先生表示，如果清洗不當或是洗衣液使用過量，容易造成洗劑殘留在衣物纖維上。無論是使用直立式或是滾筒式洗衣機，洗滌的衣物量都不能放太滿，以免影響水流或滾動及拍打空間，影響清潔效果。建議每次洗衣量不要超過筒槽的70%為最佳。

另外，衣服「反面洗」能夠更輕易地將皮膚接觸面所沾染的油脂和汗水洗淨，還能同時減少起毛球的機率。但如果衣服表面明顯較髒，就不用翻面洗。可直接將中性無添加漂白劑成分的洗衣液塗抹在特定髒污處，若領口特別髒，也可先塗上領口專用去污劑再丟洗。

若家裏洗衣機可選擇水溫，衣服量較多或較髒時可用溫熱水提高洗劑的溶解力；搭配蒸氣行程將衣物纖維打開，能夠深入清潔同時殺菌除臭，減少汗漬、皮脂和洗劑殘留的機率。氣候潮濕時，使用抽濕機保持環境乾爽，也可有效降低衣物久放在衣櫃出現霉斑的機率。

【延伸閱讀，更多家居洗衫技巧】

洗衫｜洗衣袋懂用嗎？3大錯誤使用方法 隨時令30%汗臭跟着回來

+ 7

髒衣浸一晚才洗？拉鍊衫鈕沒扣好？ 5個錯誤洗衫習慣傷機不衛生

+ 22

延伸閱讀：

手洗族必備！她曝「洗衣神物」CP值超高 網讚：有阿嬤的味道

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】