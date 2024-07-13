男生非學霸卻爭取畢業禮致詞！5分鐘說話感動到破百萬點擊｜有片

還記得你高中時的畢業生代表致詞嗎？台北市東山高中於6月3日舉行畢業典禮，一名高三學生林奕廷，因為怕聽到無聊的致詞內容、不想後悔，儘管自己成績非頂尖，仍勇敢爭取畢業生致詞代表的機會。短短5分鐘的畢業感言，吸引了破百萬人點閱，內容淺白卻富有深意及幽默，引起熱烈討論，更獲得「史上最強畢業生」的封號。



這短短5分鐘的畢業致詞在網絡上瘋傳，網民們大讚這是聽過最棒的畢業生致詞！（Canva）

「我站在這裏大家都很驚訝吧？沒想到林奕廷3個字前面居然會加上畢業生致詞代表」這名高三生林奕廷自嘲表示，以為自己的名字只會和「違規使用手機記小過一支」有關聯，才一開場演說便惹得現場哄堂大笑。

他強調，之所以透過畢業生致詞代表的身分站在台前，是因為不想讓自己後悔，不想只是用幾句「又到了鳳凰花開的時節」、「又到了彼此道別的時刻」簡簡單單的幾句就替精彩的高中3年劃下句點。

除了希望大家都能開心的向過去辛苦、開心的自己道別，林奕廷接tqbu 表示，生而為人的機率只有400兆分之一，「天啊！這比我們朝會被抽到英文即席演講的機率，還要低得多了吧。我們這一輩子都不能決定會遇到甚麼人、經歷甚麼事，這讓人感到痛苦、折磨，但唯一能決定的，就是以甚麼樣的心情去面對而已。」

畢業代表着是一個好消息及壞消息，好消息是畢業了，不必再每天爬101階的彩虹階梯、不用因為穿白鞋被教官記服儀單、逃離了名為「晨間引導」的週考。

「畢業，也是個壞消息」代表着我們變得更自由了，自由或許也是缺點，因為從小大家都被安排成為一個符合期待的人，沒有經歷過未規劃的人生。

如今，我們即將踏入現實的社會，沒有人告訴你應該要做甚麼、怎麼做，可能會面臨迷茫以及失敗，而且沒有誰有義務要拉你一把，但是林奕廷強調「各位也不用太擔心，因為如果對現狀不滿意，代表還沒有到最後，你以為的失敗，其實只是考試後的訂正，因為訂正完，同樣的題目就不會再錯了，所以我把失敗定義為『沒有堅持到最後的認輸。』」

會焦慮是因為你做得到，如果有甚麼想做的事，那就去做吧，不要等到人生最後，跑馬燈一幕幕閃過眼前才後悔「如果那時候有衝動過一次，那有多好！」林奕廷最後鼓勵所有畢業生，為了自己勇敢追夢。

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而這短短5分鐘的畢業致詞在網絡上瘋傳，短短幾天已經破百萬點閱，網民們大讚這是聽過最棒的畢業生致詞：

．「謝謝一個不認識的高中生」

．「太想讓人聽下去的畢業致詞」

．「他的父母、老師把他教得很好」

．「這是我聽過最讚的致詞，超～級～棒」

．「史上最強畢業生」



據《ETtoday新聞雲》報道，東山高中的畢業致詞代表是開放給學生自由報名，並經畢聯會2階段選拔。最後獲得致詞代表機會的林奕廷，演說後接受訪問表示，其實一開始想報名的動機是怕聽到無聊的致詞內容，就算自己成績非頂尖，仍想要發表一段願意讓人聽下去的演說。

因此他自告奮勇，用淺白的對話、不咬文嚼字、引經據典談大道理，想告訴所有畢業生們，不要怕失敗、勇敢逐夢。

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