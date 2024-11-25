傷風感冒｜抗生素外其他藥不必全吃掉？耳鼻喉醫生詳解感冒藥作用

感冒看醫生時，醫生經常開三天份或是更多天份的藥，如果症狀已緩解，那麼感冒藥究竟要不要「吃完」呢？對此，台灣耳鼻喉科醫師胡皓淳提出感冒藥的作用，並提醒「抗生素」的藥物務必按照醫囑完成療程，以免病情復發或惡化。



感冒看醫生時，醫生經常開三天份或是更多天份的藥，如果症狀已緩解，那麼感冒藥究竟要不要「吃完」呢？（Canva）

台灣耳鼻喉科醫生胡皓淳在Facebook發文，表示最近感冒很流行，很多人會有類似的疑問，醫生開的三天份，或是五天份的感冒藥一定要吃完嗎？還是我覺得症狀好了就可以不吃了？對此，他分享了「感冒藥」的作用，並提出「抗生素」要吃完。

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感冒藥的作用是甚麼？

大多數的感冒藥並不能直接殺死病毒，因為感冒通常是由病毒引起的，而不是細菌。因此，感冒藥的主要目的是緩解症狀，像是必理痛之類的止痛藥，就是減少發燒、頭痛或身體疼痛的症狀。或是抗組織胺藥，是用來減少流鼻水、打噴嚏和鼻塞。還有咳嗽藥，緩解乾咳或濕咳。這些藥物並不能加速痊癒，但能幫助你在感冒過程中感覺舒服一點。

感冒藥需要吃完嗎？

感冒藥的主要功能，是幫助你控制症狀，當你的症狀明顯好轉或消失時，就可以停止服藥。舉例來說，如果你因為鼻塞，而服用了抗組織胺藥物，但鼻塞已經緩解，那自然是不必吃了。

當然還是要注意一些狀況，比如，如果醫生為你開了特定的療程或藥物，例如懷疑合併細菌感染而處方了抗生素，或是開立了抗病毒藥物，務必按照醫囑完成療程，以免病情復發或惡化。

為甚麼抗生素要吃完？

如果感冒期間出現細菌感染，如鼻竇炎或扁桃體發炎，醫生可能會開抗生素來治療這些合併感染。抗生素必須吃完整個療程的原因是，它需要徹底消滅細菌。如果你沒有按照醫囑吃完所有的抗生素，可能會導致一些細菌倖存，而這些細菌就會產生抗藥性，增加未來治療的困難。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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