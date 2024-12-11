親子遊｜人才公園二期開園！鄰近深圳灣「巨無霸螃蟹」放電新聖地

「聽説了嘛？深圳人才公園二期開了。」

「什麼？還有二期？在哪裏？」......

大概許多人還不知道，深圳人才公園有2.0版本。不僅規模更大，而且還變得更加親民！最近，人才公園二期正式開園，跟我們瞧瞧「新」人才公園！



深圳人才公園二期 正式開園

即便經常在人才公園散步的深圳人，很少能留意到還有二期在「偷偷發育」吧？二期項目緊挨着一期，從航拍視角來看，位於人才公園的東南角。更準確點，是求賢閣往南到孔雀亭那一片，只不過那時候被綠色圍擋遮住，白天路過也不太顯眼，更看不出來還是人才公園的二期。

撤掉圍擋後，修建七年的深圳人才公園二期，今天正式開放了！

即睇深圳人才公園二期設施及環境！（按圖了解）



深圳人才公園二期｜造型可愛的「蟹老闆」成為了遛娃聖地。（深圳親子部落提供）

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人才公園二期佔地面積約10萬平方米，西臨科苑南路，東接沙河西路，緊靠人才公園一期。

與原先的現代化特色相比，二期更加註重自然生態。園內種植近2300棵喬木，植被覆蓋面積約為 6 萬平方米，使得整個人才公園如同一顆綠色生態明珠，妥妥的綠意盎然。當然，在公園以千計且極度內捲的深圳，僅僅只是綠，那肯定不行。相比起一期，二期主打一個更有趣，更豐富，更鬆弛。

巨型「蟹老闆」 新遛娃聖地

有人説，深圳人才公園哪兒都好，能跑步鍛鍊，能看無人機表演，還能看看候鳥（限期觀賞），就是缺少遊樂設施不那麼適合遛娃。

但今時不同往日，人才公園二期修建了一處別緻的無動力樂園 —— 一隻巨型招潮蟹，具體位置就在孔雀亭南面不遠處。

望着這大螃蟹，許多人瞬間想到海綿寶寶中的「蟹老闆」吧！

開園當天，造型可愛的「蟹老闆」自然而然成為了遛娃聖地，孩子們一會在肚子裏爬來爬去，一會盪鞦韆滑滑梯。來的人不止有周邊居民，還有香港爸媽來這裏遛娃，畢竟旁邊就是深圳灣口岸。'

值得一提的是，之所以選擇招潮蟹，是寓意着深圳這座城市就是改革開放的最前沿，是第一個吃螃蟹的人，敢為人先的進取精神值得發揚。

巨型螃蟹旁邊有一段空中廊橋，廊橋之下，一片水池蜿蜒展開，其中的滑梯與小噴泉，是非常適合娃娃們戲水。不遠處還有兩段滑道吊索，難度不高，適合年紀大一些的孩子去「冒險」。

另外，遊樂設施近處就有水池，可洗手洗腳。遛娃友好，人才公園這波絕了！

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更親民、更有趣 來人才公園「躺平」

二期園內放置了不少「沙灘椅」，讓平時不敢在公園躺下的深圳人，能來這兒放心「躺平」。有的椅子在大沙池邊，有的椅子在樹下（可惜樹還沒長成，樹蔭不多），但不管在哪，只要心裏有沙，且當是馬爾代夫吧！年輕人想要的鬆弛感，是被狠狠拿捏了。以後春困秋乏，就去人才公園打個盹。

螃蟹樂園旁邊的乘風樓，造型如同帆船。顧名思義，乘風破浪，恰如勇於拼搏的深圳人。屋外連接着公廁與母嬰室，屋內是以鳥類科普為主題的自然展館加咖啡廳，規模不大，設計很巧。有視頻內容也有互動展品，彷彿是一把把自然界鑰匙，引領孩子們在此開啓探索鳥類世界的大門。

公園西面，坐落着別具匠心的「鹿鳴齋」。其建築設計以「人」字為造型，與人才公園的主題完美呼應。建築簡潔流暢，線條優美，內部常駐着「木嘛」咖啡，可以到此品嚐到獨創的南山荔枝咖啡以及其他特調。

除此之外，公園還修建了足球場與籃球場，場地不大數量有限，可以通過線上渠道預約。

同時還配套有停車場，場內有搭配十個充電樁（包含超充）。車位不多，但多少能緩解一下公園車位不足的情況。之後需要在美麗深圳預約停車位。當然，最值得期待的還是13號完全開通後，人才公園可是能地鐵直達！

略顯遺憾的是，諮詢人才公園管理處後得知，二期依然延續一期的管理制度，不能搭帳篷不能鋪野餐墊。不過二期開園之際，智慧台草坪搭上了天幕，放置了野餐桌椅，據説週末還將開展户外電影放映活動，打算讓市民們短暫體驗一番。

此外，週末人才公園裏還有一系列「深圳人才日」的配套活動，相信會很熱鬧。

7年前的11月1日，人才公園建成開放，一度成為深圳公園裏的「顏值擔當」。今天，人才公園2期開園，規模不大誠意滿滿，也在方方面面補全了原來的不足。相信深圳人一定會越來越愛這座公園，這座城市。

-地址-

深圳人才公園



-交通指引-

地鐵：地鐵2號線/11號線，後海站H出口步行1.2公里(北門)，登良站C出口步行1公里(西門)。特別提醒：13號線開通後去人才公園更方便

公交：最近公交站為流花山公園站

自駕：二期停車場尚未開通，建議導航至深圳人才公園正門停車場，從求賢閣向南走即可。



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