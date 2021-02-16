農曆新年假期小朋友食滯致胃口差 中醫教沖3款飲品消滯化痰

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-16 21:00

農曆新年的公眾假期完結，不少家庭的生活又會重回正規，但在假期氣氛軀使下，容易令人情緒高漲，不小心便進食過量，盆菜、賀年糕點、糖果、炸物、燒烤食物、氣炸食物……容易吃得多而不自覺，兩孩之母謝嘉雯中醫師表示，食過多易影響脾胃運化功效，聚濕成痰，特別在正月時份，以充滿喜慶意頭的三色開運消滯茶，助大家應節之餘亦可理氣、消滯與消脂。 (資料圖片)

花開富貴

謝醫師表示，由於山楂長於消肉食積滯，配上洛神花，令此茶帶有淡淡的煙薰味，她說:「視覺上有如紅寶石的色澤來自洛神花的花紅素，為節日增添喜慶氣氛。」

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金玉滿堂

「金羅漢果與傳統黑色羅漢果相術製成，因此色澤呈金黃色而非傳統羅漢果經烘乾的綠褐色。金黃色系是錢財的象徵，金羅漢果味道較清甜，配合炒麥芽，色澤金黃，代表豐收與財富。」謝醫師說。

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六福齊來

由於食過多易影響脾胃運化功效，聚濕成痰。謝醫師說:「陳皮長於理氣消滯，並可化痰。炒萊菔子即是蘿蔔的乾燥成熟種子，然後以清炒法炒至微微鼓起，可消脘腹脹滿。此茶呈現棕褐色， 屬於「土色系」。五行中， 土能生金;寓意財源廣進，六福齊來。」

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