「這種成績怎當律師？」他視老師羞辱為激勵　圓夢後老師卻這樣說

馬來西亞網紅兼律師——江律師（江昭上）近日在個人社交媒體平台上感慨分享了一段自己求學時期的經歷。他回憶道，自己在學生時代曾因理科成績不理想，而被老師當眾在全班同學面前質問，讓他一度感到非常的挫敗。然而，如今回首往事，他反而十分感激當時的經歷，正是這段被質疑的時期讓他更加堅定自己的方向，明確了自身的興趣所在，並最終實現了兒時立志成為律師的夢想~



江律師回憶道，自己從小的夢想就是成為一名律師，因此在中學時期，他格外努力讀書，並順利考入了理科第一班。然而，他對科學類科目並沒有興趣，導致 Chemistry（化學）、Biology（生物）和 Physics（物理）的成績一直不理想，幾乎每次考試都考得很差。

相關文章：「為考試而讀書」只會累了孩子！3件事「學校不會教」但父母要懂

+ 15

他特別提到，有一次，他被班主任叫到課堂前，當眾質問：「全班同學都及格，為什麼只有你不合格？」面對老師的質疑，他誠懇地表達了自己的想法，坦言自己對科學類科目並不感興趣，未來的目標是成為一名律師。然而，老師並未接受他的解釋，反而當場憤怒地將他的成績單摔在地上，並大聲責問：「這種成績怎樣要當律師」，這一刻讓江律師當下感到極度尷尬，也深深覺得自己在眾人面前「無地自容」...

正是這次經歷，讓江律師更加堅定了自己的目標，他暗自下定決心，承諾自己長大後一定要成為一名律師，並要回到學校向老師證明自己的能力。懷揣着這份信念，他遠赴國外求學，經歷了數年的努力與拼搏，最終成功實現了自己小時候的夢想，順利成為一名律師。

完成學業後，他特意回到母校，找到了當年質問他的老師，並遞上了一封邀請函，誠摯地邀請對方參加自己的畢業典禮。然而，老師看到他後卻一臉疑惑，隨即表示：「我的學生太多了，我一點都不記得你是誰，還是你認錯人了？」江律師坦言，當下的感受複雜難言，他既感到失落，又有些震驚，甚至開始懷疑自己這些年來的努力是否真的值得。他原以為自己能迎來一個證明自己的時刻，卻沒想到老師的一句我不記得你，讓他多年堅持不懈的奮鬥，瞬間變得有些白費...

在文章的最後，江律師感慨地表示，儘管當年老師在全班同學面前的質問讓他一度感到羞愧難堪，但他萬萬沒想到，正是這次看似殘酷的經歷，反而成為了他人生道路上的一大轉折點，讓他更加堅定地朝着自己的夢想前進。雖然有些遺憾，當年那位老師已經完全不記得他，也無法見證他一路走來的奮鬥與成長，但江律師依然心懷感激。他坦言，如果沒有當年的那番經歷，自己或許不會如此篤定地走上這條道路，因此他還是想真誠地向這位老師說一聲：「謝謝」~

【延伸閱讀，更多教育子女建議】



教育｜要孩子「享受學習」是說笑嗎？搣甩5個心態改變將悄然而至

+ 10

小學已在催谷？知名律師勸別去逼死孩子 分享10大建議點醒各父母

+ 7

【本文獲「Goody25」授權轉載。】