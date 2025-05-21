小滿節氣｜濕氣重容易腸胃不適、關節酸痛 附4款養生湯茶食譜

「五月夏意濃，小滿雨水豐」，每年5月下旬，香港迎來夏季第二個節氣「小滿」，屆時香港氣溫攀升至26°C以上，濕度更逾85%以上。悶熱天氣令不少人飽受皮膚發癢、腸胃不適、關節酸痛之苦。中醫指出，此時節養生以「祛濕防病」為重，從日常飲食、起居細節到情志調節，皆需順應自然方能安度小滿。

本文作者：博愛醫院陳才華中醫師



小滿節氣特點：雨多濕重，氣溫炎熱

《月令七十二候集解》記載：「四月中，小滿者，物致於此小得盈滿」，此時北方麥穗初飽；南方「龍舟水」滂沱。中醫形容此為「上蒸下煮」之候。小滿期間雨水多，雨後烈日暴曬地面蒸騰，這種天氣容易讓外界的濕氣乘虛而入，尤其當出汗後當風、冒雨涉水或久處冷氣房，都讓濕邪循毛孔竄入經絡。

濕氣鬱滯首傷脾胃，患者常見食慾不振、腹脹便溏；濕鬱肌表則誘發濕疹復發、腳氣滲液；若濕邪流注關節，舊患部位更易酸脹沉重。中醫提醒，晨起昏沉、舌苔厚膩、下肢浮腫皆為濕重徵兆，需及時調理改善濕重。

養生四大範疇：飲食、起居、經絡、情志

一、飲食調理：分清體質再調補

祛濕不等於飲涼茶！多數人一聽到祛濕就買涼茶飲，其實不同體質需要不同調理方式。養生需要「度身訂造」：針對不同體質推薦的食療：

1. 容易水腫的「脾虛型」

特徵：舌胖有齒痕、大便稀溏、食飽易胃脹。

四神湯加強版 (1-2人份)

材料：茯苓20g、山藥15g、蓮子12g、芡實12g、陳皮6g、瘦肉300g。

煮法：材料洗淨、瘦肉汆水後，大火滾起煮1小時，加適量食鹽調味，每週1-2次。

作用：健脾利濕兼理氣。改善「喝水都胖」體質！

2. 滿臉油光的「濕熱型」

特徵：舌苔黃膩、皮膚油膩、小便顏色深。

三豆薏米飲 (1-2人份)

材料：紅豆30g、綠豆20g、炒白扁豆30g、生薏米30g (孕婦去薏米)

煮法：浸泡2小時，大火滾起煮1小時，去豆飲湯，加適量食鹽/紅糖，每週1-2次。

作用：健脾祛濕清熱，改善「油光滿面」體質。

3. 手腳冰冷的「寒濕型」

特徵：舌淡苔白滑、畏寒肢冷、喝冷飲容易泄瀉。

薑棗陳皮茶 (1-2人份)

材料：生薑3片（連皮）、紅棗3枚（去核）、陳皮1角。

煮法：沸水焗泡10分鐘。

作用：溫中健脾理氣，改善「手凍腳凍」體質。

二、「小滿」起居作息：順時應對天氣變化

起居重細節，隨身帶備「小滿」孖寶。

小滿期間日夜溫差稍大，大多數人習慣留連在冷氣空間。建議冷氣機溫度以25-26°C為宜，風口可裝擋板避免直吹大椎穴(後頸凸骨處)。

平時帶備「小滿」孖寶 - 薄外套及雨傘。自覺有寒意或有風吹到頸項部，隨時穿上薄外套，避免感風寒濕邪；雨傘以預防突如其來的雨，避免冒雨涉行，濕邪纏身。

1. 衣物以透氣，切忌穿著潮濕衣物

小滿天氣濕氣重而悶熱，外衣推薦亞麻材質透氣度更高，減少悶熱感；內衣每日更換；潮濕天晨起時，用吹風機熱風吹領口、腋下位置使其乾爽。鞋襪若淋濕，可脫下用風扇吹乾或用報紙放入鞋中吸潮，切勿以體溫烘乾潮濕鞋襪。

2. 睡眠調節關鍵：子午覺。

建議就寢時間調整至晚上十一時前，順應自然。夏季日長夜短，可適當早起晚睡， 晚上十一時前睡覺，早上七時後起床。夏季主心，午時為心經循行時間。於11:00-13:00間進行午睡，以15-30分鐘為佳，用以養心安神，補充體力。

三、經絡按摩：每天10分鐘自我保健

1. 足三里（健脾要穴）

位置：外膝眼下3寸（四橫指）。

按法：用拇指關節垂直深按壓，每次2-3分鐘，增強脾胃功能。

2. 陰陵泉（祛濕要穴）

位置：小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。

按法：坐姿屈膝，雙手拇指交疊按壓，每次2-3分鐘，幫助祛濕減輕沉重感。

3. 曲池穴（清熱要穴）

位置：肘橫紋外側端，屈肘時肘橫紋盡頭處。

按法：用拇指關節垂直深按壓，每次2-3分鐘，減輕皮膚痕癢。

四、情志養護：注重心神調養

中醫認為心主夏令，五行屬火，夏天著重心神的調養，保持心情舒暢。

放鬆療法：到海濱或公園避免使用手機，條件許可可以赤腳，放慢腳步走15-30分鐘。專注運用五感(視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺)感受周遭環境，如風聲鳥鳴、花香等。使人平靜放鬆，放慢且把專注力放在當下。

茶飲方：用以疏肝解鬱，身心俱爽，沁人心脾。

材料：合歡花6g、淡竹葉3g、百合6g，沸水焗泡代茶。

特別叮囑：孕婦、長者、上班族的養生小貼士

孕婦祛濕應避開薏米等滑利食材，改選茯苓、山藥溫和調理；長者晨起可做5分鐘拉筋操，活絡筋骨順應陽氣升發；上班族午休時暫離辦公室，散步15分鐘並配合深呼吸，能有效提升午後工作效率。

《黃帝內經》有云：「春夏養陽，秋冬養陰。」陳醫師最後提醒，與其依賴冷氣凍飲，不如晨起快走生發陽氣，以熱薑茶代替冰品護脾胃，傍晚觀海靜心調節情緒。把握小滿時節順時養生，濕熱天氣亦能過得神清氣爽。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。