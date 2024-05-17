小滿24節氣 | 夏日天熱易感疲乏 中醫建議不宜過飽 附2款清熱湯水

小滿是指雨水之盈，降雨量會明顯增加，此時正是農作物生長的關鍵時期，適宜水稻栽插的季節。小滿亦指「小得盈滿」，穀麥類這些夏熟的農作物正值是生長旺季，籽粒灌漿逐漸增多，但尚未成熟，故稱小滿。

（本文作者：陳志勇註冊中醫師）



小滿節氣開始見暑熱天，待在太陽下太久往往會傷及元氣，導致體力不足，易使外邪乘虛而入。人們會常感到頭身重墜、疲乏、胸悶、胃口差等情況。

宜多吃健脾消暑食物如蘿蔔、苦瓜

小滿節氣建議以清淡易消化的飲食為主，少吃肥膩、油炸、生冷的食物，多吃健脾胃的食物，如蘿蔔、木瓜、淮山、蓮子、粟米，薏米等。另外，夏日飲食不宜過飽，亦需注意均衡的飲食。

而夏季亦可多食一些苦瓜，苦瓜可以清解暑熱降心火。 李時珍在《本草綱目》中指出：「苦瓜氣味苦、寒，無毒，具有除邪熱、解疲乏、清心明目、益氣壯陽的功效。」對於夏季暑熱及氣損有舒解緩和的作用。

充足運動助加速代謝、減濕氣積聚

夏季晝長夜短，溫度較高使得心陽易動而導致夜間不覺困倦令睡眠不足，所以需要確保作息時間充足才能維持日間的身體狀態。而足夠的運動可以增強我們脾胃運化的動力，幫助循環代謝，減少濕氣積聚。運動後要適當飲水，及時補充體液，亦需量力而為，不宜太劇烈，令體力消耗過多而適得其反。

中醫推介兩款小滿養生湯水

1. 苦瓜扁豆排骨

材料：苦瓜2個、白扁豆40克、赤小豆30克、排骨500克

功效：清熱除煩、健脾袪濕

2. 荷葉冬瓜粟米鬚素湯

材料：荷葉15克、粟米鬚10克、冬瓜200克、馬蹄30克、栗子60克、陳皮一角、蜜棗3粒功效：清熱解暑、生津利水

註冊中醫師陳志勇

《文章獲註冊中醫師陳志勇授權轉載》

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