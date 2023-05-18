小滿24節氣｜濕度高易誘發風疹、濕疹 宜加快袪濕、飲食清淡

小滿是夏季第二個節氣，此時夏熟作物籽粒逐漸飽滿，人體的陽氣亦逐漸升發。小滿節氣中，氣溫和濕度相繼上升，降雨增多。尤其香港處於嶺南地區，濕度特別高，是皮膚疾病的高發期。所以小滿節氣特別強調「未病先防」的養生觀念，防止疾病的發生。小滿節氣與濕熱、暑邪有密切關係，容易誘發風疹、濕疹、汗癬等皮膚問題，以及腹痛、腹瀉、嘔吐等胃腸症狀。

資料授權：陳倩如醫師



小滿天氣潮濕炎熱，雖然凍飲可以降溫消暑，但服用過量會損傷脾胃陽氣，容易腹痛、腹瀉，老人和小孩脾胃比較虛弱，更需注意。

小滿節氣飲食宜忌

而小滿節氣易見皮膚疾病，飲食宜清淡為主，應避免進食「發物」，例如是鵝肉、糯米、辣椒等，以免刺激皮膚，以免誘發或加重皮膚問題。小滿亦要減少熬夜，熬夜容易熬夜會耗損陰液，造成内熱，加上環境的高溫，容易導致口腔潰瘍、喉嚨痛、便秘等熱氣症狀。

加快濕氣排出是小滿養生的另一重點。可以多食清熱利濕的蔬菜，例如是青瓜、冬瓜、白菜，如果本身脾胃虛弱容易腹瀉，烹煮時可加入生薑以減寒涼之性。而淮山、白扁豆、蓮子等食材可以強健脾胃，化除濕氣。

除了飲食，運動也能增加排汗，幫助祛濕。小滿運動不易太過劇烈，以免發汗太過，「汗為心之液」，出汗太多會耗傷津液，嚴重者更會傷及心陽，出現心悸、失眠等情況。

小滿正值雨季，雖然天氣炎熱，但降雨後氣溫下降，加上室内多有冷氣，一冷一熱容易受涼感冒，須注意添加衣服，避免著涼。

小滿食療：蓮子薏米排骨湯（助健脾去濕、消腫開胃）



功效：

薏米利水消腫、健脾去濕；蓮子補益脾氣，養心安神；粟米健脾益胃；合掌瓜祛風解熱、健脾開胃。此湯水有清熱祛濕、健脾的作用，性味平和，適合一家大小飲用。材料(4人分量)：

生熟薏米各20克 、蓮子50克、排骨半斤、粟米3條、合掌瓜1個

做法：

生熟薏米洗淨後浸泡1小時

排骨出水，盛起沖洗後瀝乾

粟米切塊，合掌瓜沖洗後去皮切塊

全部材料加入4升水，水滾後轉細火，煲1小時即可享用。

註冊中醫陳倩如

相關閱讀：小滿廿四節氣｜宜吃呢類食物 中醫推介媽媽必煲呢款清熱糖水

按圖即睇24節氣之「小滿」宜用3個食療:

+ 9

相關閱讀：【小滿節氣】天氣炎熱多雨 潮濕易發皮膚病 中醫建議素食為主

建議素食為主 推介2款食療

相關閱讀：小滿24節氣｜小朋友易攰冇胃口 中醫教用一種食材製作3款素食療

按圖即睇印度椰子三豆粟米素湯材料及做法：

按圖即睇印度椰子合掌瓜茅根椰棗素湯材料及做法：

按圖即睇椰青水蒸飯材料及做法：