12歲童吃早餐劇痛嘔吐腦出血險死　醫揭動靜脈畸形4大異常速就醫

一名12歲男孩在吃完早餐後突然出現劇烈的雙側頭痛和前額頭痛，並伴隨2次嘔吐，家屬隨後給予普拿疼來緩解症狀，但劇烈頭痛仍未消失，於是送至急診就醫。



台灣臺北市立聯合醫院小兒科主治醫生李坤美說，孩童在檢查中意識昏睡，左手無力垂下。掃描顯示，病童的右側顳葉約3×3公分的腦內出血。進一步腦血管電腦斷層掃描發現是動靜脈畸形(arteriovenous malformation)造成的出血。

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先天性腦血管病變，猶如不定時炸彈

李坤美醫生表示，腦動靜脈畸形是一種先天性的腦血管病變，動脈不經過微血管血流直接進入靜脈，因減少微血管調節緩衝，靜脈直接接受動脈的高壓力血流，因而導致靜脈漸漸擴張，形成蚯蚓般的畸形血管。同時增加血管壁破裂出血的機率，如同在身體內的不定時炸彈。大約有0.02%的兒童有腦動靜脈畸形。每年約2%-3%出血機率。

腦動靜脈畸形無特殊症狀，多半檢查才發現

李坤美醫生進一步說明，腦動靜脈畸形平時沒有甚麼特殊症狀，臨床症狀因畸形大小、位置而異，可能突然劇烈頭痛、神經肢體無力甚至癲癇發作，最嚴重的是破裂出血。經過檢查才發現有動靜脈畸形的存在。這種病症若不及時治療可能會危及生命。

孩子出現這些不適，應盡快就醫

該名孩童經醫療團隊迅速進行緊急手術，清除血塊並進行腦壓控制，隨後進行血管栓塞及畸形切除手術。幸運的是，經過治療後，順利清醒並未出現其他神經後遺症。

李坤美醫生提醒家長，若發現孩子有不尋常的頭痛或言語不清、肢體無力、昏睡異常等症狀，應立即就醫，及早發現。切勿掉以輕心，及時就醫至關重要，以避免憾事發生。

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