4歲女童嘔吐嗜睡險喪命　醫揭兒童心肌炎4大警訊　切勿當腸胃炎

家長若發現孩子連續數日發燒且伴隨腹痛與嘔吐，常直覺認為是急性腸胃炎，這卻可能是致命心臟疾病的偽裝。



台灣新竹臺大分院小兒部兒科急診吳愷祐醫師表示，日前收治一名4歲女童，初期出現腸胃不適，第4天突發臉色蒼白、精神疲倦與嗜睡等異常。家屬緊急送醫後確認並非單純腸胃炎，而是致死率極高的猛爆性心肌炎。提醒家長在照護時需特別留意孩童精神與活動力，以免錯失黃金救治時機。

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休克爆發致命心律不整 急性發炎導致

女童抵達急診時已出現全身虛弱、心跳過快、呼吸窘迫及休克等危急徵兆。醫療團隊安排抽血及影像檢查，發現心肌肌鈣蛋白數值明顯升高，心臟超音波顯示左心室收縮功能下降、擴大並合併二尖瓣逆流。到院短短1小時內病況急轉直下，併發致命性心律不整「心室頻脈」。吳愷祐醫師團隊緊急給予藥物及強心劑，並會同心臟外科醫師以葉克膜暫時取代心肺功能，協助女童度過急性發炎期，最終順利拔除葉克膜出院。

兒童心肌炎初期症狀 與一般感冒相似

吳愷祐醫師指出，兒童心肌炎初期症狀常以腹痛、嘔吐、食慾不振等表現為主，臨床上極易與腸胃炎或感冒混淆，增加判斷困難度。與成人不同，兒童較少主動表達胸痛等不適，多以精神不佳、活動力下降或嗜睡等非典型症狀表現。當腸病毒、腺病毒或流感病毒侵襲導致心臟受損，病程可能快速惡化，部分患者在24小時內出現休克或心衰竭，輕忽恐演變為擴張型心肌病變等不可逆傷害。

留意病毒活躍期四大危險徵兆 掌握急診救護時機

近期腸病毒及呼吸道病毒仍處活躍期，皆為引發兒童心肌炎的常見致病原。吳愷祐醫師提醒，多數輕症心肌炎經適當治療可恢復，但家長在孩童染病期間務必密切觀察。若出現以下危險徵兆，應儘速尋求醫療評估，及時掌握急診黃金治療時間：

1. 精神極度疲倦、嗜睡或活動力明顯下降

2. 持續性嘔吐、腹痛

3. 呼吸急促、喘、臉色蒼白或四肢冰冷

4. 出現胸悶、心跳過快或昏厥



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