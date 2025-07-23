台7歲男童高燒48小時離世！急症室醫生提醒：發燒兼抽搐絕不能等

原以為只是普通的感冒，沒想到不到48小時孩子卻成了小天使。七歲的他，活潑愛笑，前一天還在和家人說笑，隔天卻因高燒與抽搐被緊急送醫。原以為只是發燒流鼻水，卻仍敵不過來勢洶洶的「急性壞死性腦炎（ANE）」的威脅！台灣天主教輔仁大學附設醫院擔任兒童急診主任王聖儒醫生就提醒：當孩子高燒抽搐時，絕不能等！



很多時候，孩子感冒或發燒，只要情況不嚴重，大部分的家長都會想說，撐一撐就會好！然而，面對第一現場！天主教輔仁大學附設醫院擔任兒童急診主任王聖儒醫生就說到，感冒一旦合併高燒抽搐時，絕對不能等！

七歲男孩高燒39.5度，合併抽搐送醫

他在Facebook回憶說道，日前一位七歲男孩因高燒39.5度合併全身抽搐30分鐘被救護車送到急診，男孩前一晚才因發燒、喉嚨痛看過診所，而且過去並沒有熱痙攣或癲癇病史。經急診檢查，發現竟然是甲型流感引起的急性壞死性腦炎（ANE）—這是一種進展快速、預後極差的罕見疾病。

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甲型流感引起的急性壞死性腦炎（ANE）

得知這個狀況，急診室醫生第一時間給予所有的援助，包括抗病毒藥、抗癲癇藥、抗生素，並緊急轉入加護病房。然而病情卻讓人措手不及，急轉直下，即便插管、用升壓藥、高劑量類固醇、免疫球蛋白、低溫療法搶救，仍無法挽回他的生命。48小時後，他成為了小天使。

甚麼是急性壞死性腦炎？

一個生命就在短短時間消失了， 讓所有人傷心又震驚 ! 就是帶走孩子生命的急性壞死性腦炎（Acute Necrotizing Encephalopathy, ANE) 是甚麼 ? 急性壞死性腦炎是一種常見於兒童的病毒感染併發症，多見於流感或新冠病毒感染，死亡率可以高達50%。

急性壞死性腦炎，有哪些警訊呢？

根據 1995年首次發現的Mizuguchi水口醫生所描述的診斷條件：神經症狀通常在發燒後1天內迅速出現。

狀況1：最常見的早期表現是抽搐、意識改變（嗜睡、叫不醒）。

狀況2：腦部影像（電腦斷層或核磁共振）會看到對稱性的多處損傷，尤其是雙側丘腦，是ANE非常典型的特徵。

狀況3：若有下列狀況，也需特別警覺：

腦脊髓液蛋白升高，但白血球數不高

肝臟酵素（GOT/GPT）升高，但沒有高血氨

出現休克、呼吸衰竭或凝血異常

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急性壞死性腦炎，參考指標

ANE 嚴重程度的評估（ANE severity score）會參考以下指標，標準如下：

．是否出現休克？ （3分）

．年齡是否超過兩歲？ （2分）

．腦幹是否受影響？ （2分）

．血小板數是否低於10萬/uL? （1分）

．腦脊髓液蛋白是否高於60mg/dl? （1分）



得分越高，預後越差。這個孩子住院時是7分。



三大危險徵兆，一發現就要馬上就醫

面對各種病毒的肆略，孩子一旦出現發燒就要嚴加小心！一旦出現高燒合併抽搐超過5分鐘，或意識異常，請立刻就醫！

三大危險徵兆

1. 高燒超過 38.5°C 且合併抽搐超過 5 分鐘

→ 抽搐時間越長，對大腦影響越大！

2. 抽搐後出現「意識改變」

→ 像是嗜睡、叫不醒、眼神呆滯、無法溝通等

3. 孩子持續高燒、退燒後仍不清醒或反覆抽搐

→ 可能是「急性壞死性腦炎（ANE）」等神經併發症的警訊！

立即就醫時機

．抽搐超過 5 分鐘

．意識不清，持續嗜睡或昏迷

．嘔吐、眼神飄忽、說話不清楚

．四肢無力或異常抽動

．呼吸困難、皮膚發紫

出現以上任一狀況，請立刻就醫！

預防的關鍵

1. 流感疫苗接種仍是預防第一步

2. 養成良好衛生習慣（戴口罩、勤洗手）

3. 不拖延就醫！

這位男孩雖已經成為小天使，而且在短短的48小時，幼小的生命就離開愛他的家人，流感不是小感冒，當孩子高燒合併抽搐，真的不能等。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：7歲男孩高燒48小時奪命！原因是「急性壞死性腦炎（ANE）」，流感不是小感冒，急診室醫師提醒：發燒合併抽慉絕對不能等】