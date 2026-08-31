育兒｜遇到無賴該硬剛還是認慫？教孩子幸福者避讓比反擊更重要

前一陣分享了一篇文章，指路這裏《兩次被沒素質家長氣哭！我差點替別人管教孩子，但最後做了一件更狠的事》，聊了聊，孩子被插隊、被掃興後，我的做法。



很多姐妹都說，帶孩子玩也有過類似經歷，分享自己是如何如何「硬剛」回去的。我每一條都逐字閲讀，確實會有種看「爽劇」的感覺。

但在數頁的評論中，有一條引起了我們辦公室的高度討論。留言是這麼說的：

辦公室有性子直爽的00年女生表示「不服」：

憑甚麼？明明是他們不守規則，為甚麼要我等下一趟？

我要着急呢？誰時間不是時間啊？他們的時間是鑲金邊的嗎？

要我，我不會讓步的，我非得教育他們！



這聲「憑甚麼」，想必也戳中了很多人的心聲：

為甚麼電梯裏亂按、影響大家的人是他們，我卻要退讓？

為甚麼明明他們插隊，說他兩句他還挺有理，難道就忍氣吞聲了？

我只是問速遞員為甚麼生鮮沒給送上門，他不僅不認錯還罵我兩句，為甚麼我要忍？



嗯……是的，那種如鯁在喉、惡氣難出的憋屈感，我懂。但說實話，如果是我，大概率也會選擇——「戰略性避開」。

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我自己親身經歷過。是一個週末，我帶CC去超市採購，停車的時候，本來有兩個相鄰的車位。我剛要停過去的時候，恰好有一輛車從另一個方向加速過來，搶先「入庫」了。

本來想着，反正也倆車位，我等他停好唄。

結果，人家好像到自家客廳，一輛車霸道地跨了倆車位。我鳴笛示意，很客氣地跟對方說：麻煩能不能挪一下，您佔了倆車位，我這沒法停進去了啊。

車上下來個人高馬大的男人，一聲嗤笑，卻不說話，臉上帶着那種「關你屁事」的輕蔑。我提高音量，再次提醒：你就稍微正一下，我就能停進去了！

沒成想，他先火了，徑直走過來還指着我：我XX愛怎麼停怎麼停，你XX管得着嗎！你有本事兒找別的地兒去……CC氣炸了，按下車窗就要理論，但我悄悄示意她別說話，把車開走，去另尋位置了。

你可能會說：

我們都被別人指着鼻子罵了，這個時候「認慫」，是不是有點太憋屈了？

而且，明明是他沒素質，怎麼能讓這樣的人得逞呢？

更何況，這怎麼給孩子做榜樣，這不是在教她忍氣吞聲嗎？



這樣的顧慮當時也在我腦海裏一閃而過，但，姐妹們！我們活30多年，都應該懂得一個最樸素的道理，叫人心險惡，叫審時度勢，我們沒必要以身犯險。

對方明顯人高馬大，又一身的戾氣；而我是孤身一人帶個孩子。真要繼續僵持下去，我沒有勝算。這個時候「認慫」，是我權衡後的結果。

記得上篇文章下，有這樣一條留言：

網友留言。（CC爸媽授權使用）

說實話，雖然最後她並沒有被插隊，但我挺替她後怕的。環境陌生危險、對方人多勢眾，工作人員和稀泥、別人事不關己，而她只有一家三口。

萬一呢？

這三個字，重若千鈞。

羅翔老師在一次訪談中提到過幸福者退讓原則，大家可能都聽過——

如果你家庭幸福，在外遇到別人刺激你、挑釁你甚至謾罵你，不要跟他糾纏不清，要懂得避開忍讓。因為你家裏有人在等你平安歸來。

是啊，我們有幸福的生活，C爸等着我們回家做大餐呢，DD也正期待着我和姐姐給他帶回的零食。但那個滿身戾氣的人，可不一定。不與惡人比惡，不跟狠人鬥狠。實在沒有必要為了「贏下這一局」、為了出口氣，把自己的幸福、美好都搭進去。

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其實，從事自媒體以來，尤其是這兩年網路環境更加開放以後，我經常會收到一些充滿惡意的評論。他們好像也不看你文章寫了甚麼、視頻說了甚麼，一上來就是攻擊，甚至是謾罵。最開始看到不可能不生氣，有時候還忍不住回懟，互嗆幾個回合。

但是後來，我看到了美國作家大衛·波萊的「垃圾車法則」。

他說，有些人啊，一路走來都在吸收那些負能量，就像垃圾車在不斷裝載垃圾一樣。當他自己的容量滿了的時候，他們就會逮着一切機會，到處碰瓷、找茬、洩憤。就像是垃圾車容量滿了後，垃圾就會從車斗裏溢出來。

那如果這時候你恰巧經過，這個溢出來的垃圾又剛好濺到你身上。你會怎麼辦呢？是選擇上前理論，大吵一架？還是退一步海闊天空？

大衛·波萊就說，千萬不要覺得狠狠回擊才夠痛快。因為只要你上前理論，就相當於是給了他朝你扔垃圾的機會。這個人身上所有的戾氣，都可能全部傾倒在你身上。這對於他來說無所謂，因為他本身就是裝滿了垃圾的人。

他不跟你吵，也有的是人吵。但對你來說，明明可以不予理睬，一笑了之的事兒，卻要犧牲自己的精力、情緒和能量，甚至是更大的代價，去處理。哪怕理論的結果是贏的，那對我們來說，也是一種損失。

所以說，面對那些「佔了倆公共車位還罵人的男人」「揚言要扔你下山的插隊者」「無緣無故上來就噴你的鍵盤俠」我們心態要平和。

就這些戾氣很重的人，在我們的世界裏，連個路人甲都算不上。我們為甚麼要分配精力來應付他？為甚麼要把自己開心與不開心的決定，交到這樣的人手裏？

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那麼，再回到大家最關心的問題。

孩子呢？

我們的「認慫」，會不會讓孩子形成處處隱忍的性格？

他會不會在自己的權益受到侵犯時，變得膽小怯懦？

面對「不公」時變得沉默？



其實車位事件後，CC也問我，她說：媽媽，為甚麼那個人佔了兩個車位，明明是他不對，他還那麼兇的罵我們？我說：「惱羞成怒」這個詞你知道吧？

他知道自己做的是不對的，所以我指出來以後，他覺得丟了面子，所以就要靠剛才那麼兇的樣子，來蓋自己的羞愧和無理。

CC又問：「那他做的不對，為甚麼我們要走呢？你還不讓我說話！」

我：「這不是慫，這叫「不與傻瓜論短長」的智慧。我們指出他的錯誤，這沒毛病。但是，當我們發現他不僅不認錯，還滿身攻擊性的時候，繼續留在那裏和他爭執、甚至對抗，可能就把自己陷入危險的境地了。我不讓你說話，不是讓你忍氣吞聲，而是自我保護。你也要記得，面對一個情緒失控、不講道理的人，我們首要的任務是確保自己的安全。安全，永遠是第一位的。」

其實，我們應該儘早的讓孩子知道，人性是複雜的，守護自己內心的正義，不是只有「衝上去」這一種形式。

既不能當傻白甜，權益都被侵犯了、對方都已經得寸進尺了，我們還選擇一讓再讓；也不能當「莽夫」，碰到個頭鐵的，還非要魚死網破，跟對方拼個頭破血流才回來。懂得在力量懸殊或者環境危險時，判斷形勢、保護自己，這是一種更高級的智慧。

當然，對孩子來說，她內心的那種委屈感沒那麼容易消散，就像CC後來還是說：「可是我好憋屈呀！好像是我們輸了……」

我就告訴她：「這不是我們認輸了，而是因為我不想因為那個人犯了錯，就影響我們的好心情呀。你忘了，爸爸和弟弟還在家等着我們採購回去做大餐呢。這是不是比「贏」了要重要？

如果我們剛才說服他了，你才高興的話，這不就相當於把「開心的權利」全交到別人手上了嗎？你想想，他配嗎？反過來，我們現在不跟他計較，高高興興回家吃飯，這不就把開心的權利攥在自己手裏了！」

我又補充：「我們忍一時風平浪靜，回家就能開心吃上大餐。要是剛才吵起來，現在可能還在警署做筆錄呢！」

其實，我想告訴大家的是——真正的強大，不在於每一場衝突都要贏。而在於有能力選擇，不讓那些「爛人爛事」，輕易奪走我們內心的平靜和生活的幸福。

有些人、有些事兒，就算全世界都說他不對，他可能也不會承認的。我們不能非等着他們承認「我錯了」，才肯放過自己呀。我們的好心情、愛人精心準備的晚餐、孩子期待的眼神、家人温暖的擁抱……這些才是我們生活的核心價值，不是嗎？

大家平時有沒有遇到過糟心的人、鬧心的事兒？一起吐槽5毛錢的！

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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