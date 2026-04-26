兒童健康｜9歲童發燒長紅疹確診猩紅熱 醫：出現草莓舌立即就醫
撰文：TVBS新聞網
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台北市一名9歲男童奇奇，連續發燒多天，高燒不退還長出紅疹、手指脫皮，一開始家人以為只是感冒，沒想到送醫一查，竟然是「猩紅熱」！
醫師提醒，猩紅熱初期跟一般感冒很像，一旦出現「草莓舌、粗糙紅疹」就要警覺了，因為治療不及，可能會引發肺炎甚至中毒性休克等併發症，後果不堪設想。
男童奇奇莫名發燒多日，陸續到診所就診但狀況始終沒有好轉，直到冒出紅疹蔓延全身，甚至出現喉嚨化膿、舌頭變成凸凸紅紅的「草莓舌」，才緊急送到台北慈濟醫院。經檢查，確認奇奇感染A群溶血性鏈球菌，確診猩紅熱，所幸經抗生素治療，他在3天後退燒，身體也逐漸恢復。
台北慈濟醫院兒科部醫師李致任指出，「猩紅熱」好發於5到15歲的兒童，是一種由A群溶血性鏈球菌所引起的急性細菌性疾病，在冬末春初較為常見。一旦染上後，初期會有發燒、喉嚨痛、頭痛，甚至嘔吐、腹痛等症狀，但最典型的表徵就是草莓舌、紅疹、脫皮。若不及時治療，可能引發中耳炎、肺炎、腎炎、風濕性心臟病，甚至罕見的中毒性休克，相當嚴重。
李致任提到，目前猩紅熱沒有疫苗可預防，因此家長要特別注意，加強孩子的衛生習慣，像是勤洗手、不共用餐具和毛巾，若出現紅疹、發燒等異常，及早就醫。一旦確診後也要完成10天療程，並在退燒且服藥24小時後再上學，避免傳染給其他人。
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