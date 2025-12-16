0歲就要陪孩子聊天？專家揭大腦開發真相　把握3歲前互動黃金期

編按：學習要從出生便開始？以下節錄自《人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵》一書。文中以腦科學揭示 0-3 歲互動如何重塑大腦，教你掌握「發接球」對話，把握黃金期，奠定孩子終身成就。



第一篇：觀念覺醒與大腦機制

迷思一：幼兒園是學習的起點

泰瑞莎住在維吉尼亞州的維吉尼亞海灘，如同大多數新手父母，她明白自己對於照顧新生兒一知半解，其中一個問題一直困惑著她：寶寶才兩個月大，應該要聊些什麼才好？寶寶雖然還不會說話，但是不是已經要幫助寶寶學習了呢？如果是，她應該怎麼跟寶寶說話？又該說多少才好？

泰瑞莎去上了LENA提供的親職教育課程。LENA是非營利組織，全名為「語言環境分析基金會」（Language Environment Analysis），「運用寶寶對話科技與數據驅動課程，致力於改變寶寶的未來」。

相關文章：教養｜以退為進不是忍讓！5種語氣跟子女說話 他們定必自動變乖

+ 19

LENA鼓勵泰瑞莎跟寶寶聊天、念書給寶寶聽，課程講師給了泰瑞莎一台「聊天計數器」，用來計算泰瑞莎在寶寶面前說了幾個字、對話互動了幾次，「聊天計數器」就像專為寶寶語言訓練設計的 Fitbit，Fitbit 建議用戶日行一萬步，並追蹤每日步數，「聊天計數器」則鼓勵照顧者每小時對話四十次，同時計算、回報親子之間的對話互動次數。泰瑞莎跟我說：「剛開始感覺很怪。」說著便笑出聲來。

維吉尼亞海灘的LENA課程已經辦了好幾年，泰瑞莎和先生以賽亞是第一期的學員，女兒艾薇當時只有幾個月大，現在已經五歲了。泰瑞莎說：「當時我們手忙腳亂、毫無頭緒。」家訪護士告訴她LENA課程，立刻引起她的興趣，LENA課程讓家長「有能力促進寶寶的腦部發育」，只要每週挑一天使用「聊天計數器」，在家記錄完之後就會收到一份報告，比較夫妻倆與同齡幼兒家長的聊天狀況，泰瑞莎和先生可以觀察女兒的語言學習進展，也可以看看自己的養育方式與女兒語言發展之間的關聯。

研究顯示：大人與幼兒聊天的頻率，與幼兒進入青春期的智商，兩者之間呈現正相關，但我們天生不善於估計自己跟孩子聊天的頻率，而且往往都是高估，事實上，話最少的爸媽，高估的幅度最大。



全美國有上百萬的家長沒有使用「聊天計數器」，他們大概不曉得自己跟寶寶說了多少話，不曉得寶寶的學習狀況，也不懂得怎麼跟寶寶互動。

學習過程發生在大腦中，看不見、聽不到、摸不著。究竟學習是怎麼進行的？目前仍缺乏當下可見的回饋。儘管科學證據顯示：學習在上學之前就開始了，但大家依然故我，總認為上學（通常是幼兒園）才是學習的起點，幼兒時期只是無關緊要的發展時期、人生必經的過程。大家多半都有個迷思：認為孩子在進入幼兒園之前都與社會無關，加上投注在幼兒時期的經費不足，低估了幼兒學習其實左右了長遠發展的成果。

三歲定終身—不論為人父母或祖父母，對於這句話的意思大致都有所體悟，可是，我們未必了解嬰幼兒從多大開始可以感受複雜的情緒，許多爸媽都不曉得幼兒時期的親子互動會深深影響孩子。關於幼兒發展認知，曾經針對全美家長做過調查，其中將近三分之二曉得大腦在三歲之前成長最快，但有超過三分之一回答三到五歲，顯然嚴重低估了幼兒階段的重要性。

問及家長的照顧品質從幾歲開始長期影響孩子發展，他們大多回答六個月大之後，但事實上影響從出生就開始了，而且越來越多證據顯示：胎教也是奠基時期。此外，三分之一的家長認為：要等到一歲之後，跟寶寶說話才有益於語言能力發展，但益處其實從出生就開始顯現，甚至從胎教就開始了。

錯估影響幼兒成長時間範圍的並非只有家長。想到幼兒教育，我們腦海中大多會浮現保母和托育中心，確保寶寶「吃飽、安全、整潔」—這些用詞反映出我們對幼兒教育的看法，讓幼教在公共政策的優先順序更加靠後。我們不稱幼教環境為「學習中心」，而稱為「日托」或「托育」，也不用「老師」、「教育工作者」、「教保員」、「益智員」來稱呼小小學習者的教育者，反而稱為「保母」或「奶媽」，我們以「學前」來稱呼五歲以下的學習環境，似乎有意要與學校區別。

幼教老師的薪資排名倒數百分之二，低於遛狗員和咖啡師。幼教老師的工作不過就是換尿布、哄午睡，有什麼好培訓的？又憑什麼領高薪？我常常聽到這樣的質疑，有時直截了當，有時隱晦迂迴。從歷史上來看，照顧和教育的作用（特別是在幼教領域）受到低估，認為是「女人家的事 」，這樣的評判也導致幼兒教育和專業照顧的價值遭到低估。

認為上學才開始學習的迷思實在是錯得離譜，學習不僅從幼兒階段就開始，甚至在幼兒階段學得最多。我們生來就是億萬富翁—新生兒帶著百寶箱來到世界上，裡頭裝著一千億顆神經元，多如銀河中的繁星。幼兒的大腦與青少年、成年人的區別不在於神經元的多寡，而在於神經元之間的連結。

相關文章：FAFO育兒法是甚麼？歐美盛行 滿足「5條件」孩子再胡鬧也沒問題

+ 16

神經元之間的傳遞位置稱為突觸，會經歷建立、增強、減弱、修剪的動態過程，而且一生當中有三個時期特別活躍，分別是幼兒時期、青春期、為人父母時期（沒錯，大腦會在我們當了爸媽之後改變，後面章節會再談到這一點）。突觸有助於訊息傳遞、啟動記憶、驅動學習。新生兒的突觸極少，出生後則加速形成，三歲之前的形成速率每秒鐘可超過一百萬。

這數十億顆神經元之間有無限種連結方式，幼兒的大腦容易塑形，這稱之為大腦可塑性或神經可塑性。大腦塑形的驅動力來自人際互動，因此，幼兒時期的「發接球」為大腦發展和學習奠定基礎。「發接球」（serve and return）一詞由哈佛兒童發展中心主任荀克夫（Jack Shonkoff）教授所倡導，用以形容兒童與成人照顧者之間來來回回的互動，如同網球的發球與接球。

荀克夫教授認為發接球「至關重要，大腦構造期待這種來回互動，這是大腦建立迴路的方式，也是大腦發展不同技能的方式。」大人和孩子之間這種滋養的交流，對孩子的智力有正面影響，能用於準確預測未來的學業成就。在成長的過程中，大腦會藉由「突觸修剪」減少多餘的神經連結，進而提升認知效率和適應能力，在青春期和青壯年時期尤其如此。

艾薇今年滿五歲了，泰瑞莎告訴我，艾薇扎實掌握了語言技能，而且經常聊天，相當厲害。「想了解LENA的成效，看看我家寶貝就知道，」泰瑞莎說：「艾薇談論的事情十分超齡。」像艾薇這樣的孩子—五歲之前就主動跟照顧者聊天，並且做好就學準備進入幼兒園—到十一歲時掌握基本技能的機率為八二％；而沒有做好入學準備的孩子，機率則降至約四五％。幼兒學習品質關乎中學、大學、就業、健康、甚至成年後戀愛穩定等方方面面的成果。

《人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵》（圓神出版授權使用）

書名：人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵

出版社：先覺出版社

作者：侯可麗Isabelle C. Ha

現任史丹佛大學學習加速器（Stanford Accelerator for Learning）執行董事，致力於運用腦科學、資料科技與跨界合作，打造更有效、公平、具包容性的學習方案，堅信學習能為每一位孩子創造機會。



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】