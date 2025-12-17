冬季養生｜春季體虛多病？冬季要養陰蓄陽 附五個冬日養生方法

冬季是指從立冬開始，到立春前結束的日子，是一年中最寒冷的季節。古人透過觀察自然界的陽氣潛藏，包括草木凋零，萬物進入休養狀態，人體也應順應這一變化，陽氣內收，陰精蓄積。

撰文：香港中華基督教青年會、基佑綜合醫務中心資深中醫師簡達滿



因此，冬季養生的核心在於一個「藏」字，透過適當調養，為來年健康打下基礎，包括：

一、情緒宜靜，守護心神

冬季要保持情緒平穩，避免過度興奮或憂慮。中醫認為，精神安寧有助於陽氣潛藏，如同珍寶般好好收藏，不過度消耗，才能為春天的生發積蓄能量。

二、早睡晚起，注意保暖

順應自然規律，建議早睡晚起，等到天亮再起床，確保充足的睡眠。此外，要注意防寒保暖，但也不宜讓室溫過高，以免出汗過多導致陽氣外泄。衣著應適中，避免過薄或過厚，以免感冒。同時，冬季宜節制房事，保養腎精。

三、飲食溫補，滋陰潛陽

冬季飲食宜遵循「養陰」原則，遠離生冷食物，但也不宜過於燥熱。可多選擇溫補食材，如羊肉、鱉等，並適量增加苦味食物，如苦瓜，以養心腎。此外，冬季是進補的好時機，可搭配白蘿蔔食用，避免因過度滋補而產生內熱。

四、適度運動，避寒防霾

冬季仍需堅持運動，但應避免在大風、大雪或霧霾天氣進行戶外鍛煉。可改為室內運動，如太極、瑜伽、羽毛球等，以保持身體活力，同時避免寒邪侵襲。

五、預防疾病，加強防護

冬季是流感、支氣管炎等疾病的好發季節，應注意增強免疫力。對於慢性病患者和老年人，防寒保暖尤為重要，同時要注意顏面和四肢的保暖，防止凍傷。冬季養生重在「藏」，通過調養精神、起居、飲食與運動，保護陽氣，蓄積能量。若違反這一原則，可能損傷腎氣，導致春季體虛多病。讓我們順應自然，健康度過寒冬，迎接充滿活力的春天！