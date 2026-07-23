買紙巾要留神！盤點劣質紙巾4大隱形危害　附選購5大妙招保障健康

紙巾是我們每天用得最多的東西，近日，內地微博#買紙巾得多個心眼#衝上了熱搜，很多網友這才恍然大悟，原來紙巾有不同的執行標準。接觸食物、擦臉、上廁所各有各的衛生級別，根本不是一個要求！！！



但你知道嗎？平時隨手一抽、混着用，覺得都一樣……長期這樣不當使用可能致病，甚至致癌！

劣質紙巾危害大（點擊放大瀏覽）👇👇👇

「毒紙巾」 的4大危害（01製圖）

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3種不當使用習慣

1. 用紙巾包食物

沒有食品袋或保鮮盒時，不少人隨手拿紙巾裹住食物，看似乾淨，實則不然。

一是紙巾通常沒有經過滅菌，尤其開封後暴露在空氣中，細菌大量滋生。

二是不合格的紙巾可能含有螢光增白劑，接觸油脂類食物（尤其是熱的）時，增白劑容易遷移到食物中，進入人體後增加肝臟解毒負擔。

用紙巾包裹食物，看似乾淨，但事實上並不衛生。（人民科普網）

那麼廚房紙能包食物嗎？絕大多數不可以。廚房紙主要用來清潔廚房枱面、油煙機等，比抹布衛生，但多數不能直接接觸食物。只有同時滿足GB/T 26174-2010和GB 4806.8-2016兩項中國國家標準的廚房紙巾才可用於接觸食物。若要包裹食物或吸油吸水，建議選用專門的烘焙紙（也叫料理紙、吸油紙）。

2. 隨意使用公廁裏的免費紙

許多公廁會提供免費紙巾，但衛生狀況堪憂。

首先，清潔人員更換捲紙時常常隨手放置，甚至把拖到地上的紙重新捲回去，容易沾染灰塵和病菌。

其次，沖廁所時糞便中的細菌，會以水花或氣溶膠的形式四處擴散。研究發現，公廁裏致病菌濃度最高的地方就是紙巾分配器、紙巾本身、門把手和乾手器。因此，外出上廁所最好自己帶紙，實在沒有再使用公廁裏的。

3. 長期使用含殺菌成分的濕廁紙

很多人偏愛帶有殺菌成分的濕廁紙，覺得更清爽衛生。實際上，這類產品中常見的殺菌劑（如醋酸氯己定、苯扎氯胺）雖然添加量不大，但對皮膚敏感者可能誘發過敏。

女性尤其要注意：陰道內有正常的菌群平衡，長期使用殺菌濕廁紙，可能破壞這種平衡，反而不利於健康。選購濕廁紙時，儘量避開標有「殺菌」字樣的產品。

「毒紙巾」的4大危害

紙巾是消耗品，很多人習慣囤貨，看到網上或路邊攤便宜的更是大量入手，但有些紙巾根本不合格。曾有一些不良商家用回收的生活垃圾（廢紙、碎布、爛紗布等）為原料，大量添加螢光增白劑、工業滑石粉，讓紙巾又白又軟，賣相更好。使用這類「毒紙巾」，可能引發以下後果：

1. 皮膚過敏

超標細菌直接刺激皮膚，可能引發紅疹、瘙癢。

2. 腸道疾病

用毒紙巾擦嘴，細菌進入腸道，免疫力低時容易導致腹痛、腹瀉。

3. 泌尿科/婦科疾病

用「毒紙巾」來擦屁屁，細菌可能侵入尿道和陰道，女性尿道較短，更容易尿路感染。

4. 損害神經和血液系統

甲醛、苯等有毒物質可能增加白血病風險；工業滑石粉含鉛、鎘等重金屬，對神經系統和血液系統造成傷害。

正確選擇紙巾5大妙招

1. 看執行標準編號

在紙巾的外包裝上都標有生產執行標準編號，抽紙（盒裝紙巾）一般都在背面。

GB/T 20808最優，細菌菌落總數＜200cfu/g，上臉以及小朋友使用的要認準這個編號。

GB/T 20810次之，細菌菌落總數＜600cfu/g，屬於衛生紙，擦桌子上廁所可以用，但別上臉！



正規產品的外包裝一定標有公司名稱、產品名稱、地址電話、執行標準號等。如果包裝沒有寫明是紙巾紙還是衛生紙，可以看它的執行標準編號：

紙巾紙：GB/T 20808

衛生紙：GB/T 20810



2. 看原材料

一般認為原生木漿質量最好，原生非木漿次之，回用漿的質量最差。

衛生紙標準允許用原生漿或回用漿，原生漿衛生紙按質量可分為優等品、一等品和合格品（優等品最好，合格品最次）；而紙巾紙標準則要求必須為原生漿，普通型可分為優等品和合格品。

近年來還有商家宣傳純木漿，在這裏需要提醒大家：純木漿和原生木漿不同，原生木漿是從天然木材而來，而純木漿可能包括回收的二手木漿。

3. 看等級

紙巾分為合格品、一等品、優等品，等級越高吸水性和柔韌性越好。很多編號、原料都正常的紙巾，但等級卻是「合格品」，這是紙巾等級中最差的。

4. 摸手感

好的紙巾摸起來柔軟細膩，輕輕揉一揉不會掉毛、掉粉。有些商家為節省成本，就會在紙漿中加入較多的填料來替代部分纖維，會造成紙品灰分含量較高，容易掉粉、掉毛。因此拿到紙巾後，可以輕輕抖一抖或者搓一搓。

5. 浸潤法

將紙巾扔在水裏，你會發現：劣質紙巾一遇水，立馬就會被浸透，用手拿起時會變碎；優質紙巾會慢慢被水浸透，即使用手攪拌也不會爛，甚至拿起來也是完整的一張紙。

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