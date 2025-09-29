小朋友怕嘈或因聽覺過敏 嚴重可致情緒崩潰 即看3招聽覺過敏測試

兒童健康｜聲音無處不在，但對聽覺過敏兒童而言，日常聲響卻可能成為難以承受的壓力。

本文作者：香港中華基督教青年會註冊職業治療師梁凱怡



五歲的小瑜便是其中之一，自幼對聲音特別敏感，地鐵的廣播聲、課室內的鉛筆書寫聲，甚至冷氣機的運作聲，都會引發他的強烈不安。學校老師亦反映，小瑜對環境聲音的敏感度明顯高於同齡學童，無論是同學翻書的沙沙聲，還是桌椅移動的摩擦聲，都會令他難以集中注意力，導致他的學習進度逐漸落後。

聽覺過敏 或會觸發兒童情緒崩潰

聽覺過敏（Auditory Hypersensitivity）是一種神經系統對聲音過度敏感的反應，屬於感覺統合失調的範疇。這類兒童難以過濾環境中的背景噪音，普通聲響如交通聲、談話聲或電子產品聲，都可能觸發焦躁、逃避甚至情緒崩潰。

「聽樂治療」

在職業治療師建議下，小瑜開始接受「聽樂治療」（Therapeutic Listening），這是由美國職業治療師Sheila Frick開發的感覺統合療法。治療師會根據個案需求，讓兒童透過特製耳機聆聽經過濾高低頻的音樂，逐步訓練大腦區分並適應不同聲響，幫助兒童調節大腦對聲音的反應，從而減少敏感程度。職業治療師亦會與家長合作，記錄孩子在治療期間的情緒變化、專注力表現、睡眠質素等，跟據他的需要持續調整治療內容。

經過三個月的治療，小瑜的情況逐漸改善，能更好地適應周圍的聲音，上課能集中注意力，情緒變得更加穩定。

簡易檢測孩子聽覺過敏

若懷疑孩子有聽覺過敏，可透過以下簡易檢測初步評估：

• 是否經常抱怨聲音太刺耳或太大？

• 會否因突發聲響（如鬧鐘、打噴嚏）過度驚嚇？

• 是否逃避遊樂場、餐廳等嘈雜場所？

早期介入是改善關鍵，若孩子出現持續性聲音敏感、逃避特定環境等行為，應盡早尋求專業評估。

本文作者：香港中華基督教青年會註冊職業治療師梁凱怡