雞蛋牛奶過敏長大會好？醫生揭有兩類跟一輩子　爸媽必知10大清單

「這個不能吃、那個也不能吃」許多人苦於食物過敏！根據統計，台灣常見的食物過敏冠軍是帶殼海鮮，另花生也可能引發終身過敏。對此，台灣衛生福利部食品藥物管理署訂定「食品過敏原標示規定」，市售包裝產品含有甲殼類等10項製品，須在產品的容器或外包裝上，顯着標示含有致過敏性內容物名稱之相關醒語資訊，如未依規定完整標示或有標示不實之情形，可處以新台幣3萬元至300萬元（約港幣7476元到747600）罰鍰。



帶殼類海鮮與花生過敏 恐終身過敏

台灣林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫生蘇冠文表示，台灣人與全球過敏發生率都在攀升，約增加2到5倍，目前全世界都在研究何種原因導致食物過敏增加，但尚未有答案。

他進一步表示，牛奶與雞蛋的過敏反應會隨着年齡降低，有1/2過敏者在5至7歲後會產生耐受性，食用後產生過敏症狀的機率減少；不過，帶殼類海鮮及花生過敏者較可能終身存在過敏反應，僅約1/5花生過敏者會產生耐受性。

易引發過敏 10項產品須標示

台灣食品藥物管理署研究檢驗組表示，為加強揭露食品過敏原的標示資訊，保障過敏體質消費者飲食安全，台灣市售包裝產品含有下列10項產品及其製品，以及使用亞硫酸鹽類等產品其二氧化硫殘留量每公斤10毫克以上者，均須在產品的容器或外包裝上，顯着標示含有致過敏性內容物名稱之相關醒語資訊。

・甲殼類

・芒果

・花生

・牛奶／羊奶

・蛋

・堅果類

・芝麻

・含麩質之穀物

・大豆

・魚類



市售食品過敏原 依法標示清楚有保障

為瞭解台灣食品過敏原標示之實際情況及維護民眾消費權益，台灣食藥署執行市售食品過敏原標示符合性調查檢驗，分析產品中11大強制標示食品過敏原項目，並由各地方政府衛生局協助抽樣。食藥署副署長林金富補充，調查3年下來不合格數量總共34件，不合格率11.3％，不合格前三名包含海鮮類10件、大豆製品9件、花生3件。

食藥署提醒，有過敏體質的人士選擇有完整包裝、內容物名稱及過敏原醒語資訊標示清楚之產品，以避免食用含有過敏原的食物而引起過敏反應，大家若出現因飲食後產生過敏症狀時，應儘速就醫以維護健康。

