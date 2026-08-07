立秋｜把握三伏天改善過敏虛寒　中醫教養生要點附2款湯水食譜

24節氣｜立秋早晚溫差逐漸增加，但香港仍處於三伏天，天氣持續炎熱潮濕，暑氣未消。博愛醫院黃子欣中醫師分享立秋養生重點，以及2款湯水食譜，幫助調理身體，平穩過渡換季期。



《說文解字》：「秋，禾榖孰也。」立秋，為秋天之始。此時氣溫逐漸下降、榖物成熟，是豐收的季節。又謂立秋有三候：一候涼風至，二候白露降，三候寒蟬鳴。然而香港位於嶺南地區，秋天的氣息不深厚。立秋處於三伏天期間，天氣仍持續炎熱潮濕，盛夏暑熱未消，故有「秋老虎」一說。

立秋養生重點

1.冬病夏治

立秋落在三伏天之間，三伏天以十天干中的庚日計算，庚屬金，夏屬火，火克金，金氣被迫伏藏，伏即為陰氣受陽氣所遏而藏伏下。中醫利用此段一年中陽氣最旺的日子，借助時令之氣治療或預防保健，改善過敏及虛寒疾病，以達冬病夏治、強身健體的作用。

2.飲食宜忌

立秋後肺氣漸旺，過食辛辣（如蔥、薑、蒜、辣椒）容易助長肺燥，損傷津液。飲食上應遵從「少辛增酸」的原則，適量攝取酸味食物以收斂肺氣、生津止渴，亦要避免因天氣尚熱，過食生冷瓜果而損傷胃。

滋陰潤燥：百合、銀耳、蓮子、蜂蜜、雪梨

健脾祛濕：山藥、茯苓、薏仁、芡實

斂肺生津：五味子、烏梅

（PhotoAC）

起居調養

《黃帝內經》：「秋三月，此謂容平，天氣以急，地氣以明，早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應養收之道也」。

早睡能順應陰氣的收斂，養護陽氣；早起則能舒展肺氣，防止秋燥傷身。此外，立秋後晝夜溫差逐漸增大，清晨與夜晚已有涼意，應避免吹冷氣過度或直接接觸晨露，注意腹部與關節處的保暖，防止風寒入侵。

秋季運動切忌過度劇烈而出大汗，以免耗傷津液與陽氣。建議選擇散步、太極拳、瑜伽或慢跑等緩和運動，以微汗出為度。而秋天容易讓人產生悲憂的情緒，可靜坐冥想、聽輕柔音樂，以保持心情舒暢、內心寧靜，亦是養護肺氣的重要一環。

2款湯水食譜

1. 山楂烏梅陳皮鴨

材料：

鴨半隻（切塊）、山楂10克、烏梅5顆、陳皮1角（浸軟刮囊)、薑片4–5片、蔥段適量

調味料：冰糖20克、生抽2湯匙、老抽2茶匙、米酒1湯匙、水適量

做法：

1. 鴨肉塊冷水下鍋，加入少許米酒與薑片，大火煮沸去血水，撈出洗淨備用。

2. 鍋中熱少許油，放入冰糖小火炒至融化呈黃褐色，下鴨肉塊翻炒上色，再加入薑片、蔥段爆香。

3. 加入烏梅、山楂、陳皮、生抽、老抽及蓋過鴨肉的熱水，大火煮滾後轉小火，蓋鍋蓋燉煮約 40–50 分鐘至鴨肉軟爛。

4.開大火將湯汁濃縮收稠，即可灑上蔥花上桌。

2. 烏梅桂花甘蔗露

材料：

烏梅6顆、白甘蔗（切段剖半300克、麥冬10克、水1500毫升、乾桂花1茶匙

做法：

1. 將烏梅、甘蔗段、麥冬與水一同放入鍋中，大火煮沸後轉小火煮 30 分鐘。

2. 關火前加入乾桂花，提香後即可關火，燜 5 分鐘。

3. 濾出湯汁，溫飲或放涼後微冷飲皆可（甘蔗已有甜味，通常無需另外加糖）。

立秋後天地陽氣不斷下降收藏到地下，天氣漸涼，人體的陽氣也順應天時轉入收藏。透過合理的飲食、規律的作息與平穩的心態，便能平穩過渡換季期，為接下來的秋冬奠定堅實的健康基礎。