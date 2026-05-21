小滿節氣｜濕重易攰脾胃不適？中醫分享4款茶療健脾穴位化濕消滯

小滿24節氣｜踏入小滿，天氣悶熱潮濕，容易影響脾胃功能，不少人都會出現疲倦乏力、胃口差、腹脹腹瀉等情況。博愛醫院黃慧欣中醫師詳解要如何調整飲食與生活習慣改善身體狀態，並分享4款茶療及健脾穴位。

本文作者：博愛醫院黃慧欣中醫師



小滿是萬物「盈而未滿」的時刻。此時梅雨紛紛，人體更易感受外界濕邪後，出現濕困脾胃的情況。小滿如同收穫前夕，我們應為身心耕耘：「節飲食以養胃，多活動以運脾。」調整好生活步調，未雨綢繆，以收穫健康的碩果。

小滿濕氣重 4種日常習慣易影響脾胃

1、因懶而「滯」：

小滿氣候悶熱潮濕，人體易受「濕邪」所困，脾陽不升，因而感到神疲乏力、慵懶倦怠。然而「久臥傷氣」，若因疲勞而長期靜止不動，非但不能解除疲勞，反而導致氣機停滯，腸胃疾患因運化失調由生。

2、因食而「濁」：

脾胃為「後天之本」，主責受納運化、升清降濁。當飲食不節，攝取過多高熱量、高糖分或油炸的「肥甘厚膩」之品，便會演變為濕濁內停，使體內精微物質運行受阻，脾胃受困而消化力下降。

3、因悶而「熱」：

小滿正值雨水與高溫交替，空氣濕度極高，外邪感之「暑濕」與體內之「內濕」相合，同氣相投形成內外夾擊之勢，濕熱內蘊，薰蒸脾胃，容易出現舌苔厚膩、口苦、腹瀉。

4、因冷而「寒」：

若為求貪涼，進入室內立刻冷風直吹，則容易導致寒氣入侵，容易感冒。而且，若再配以冷飲冰品進一步損傷脾陽，內外寒濕相應——寒邪直中、又有濕邪困脾，可能出現口淡、嘔吐、胃部冷痛、腹瀉清利不止。

小滿是萬物「盈而未滿」的時刻。此時梅雨紛紛，人體更易感受外界濕邪後，出現濕困脾胃的情況。（Freepik）

小滿5大養生建議 4款養生茶療及健脾穴位

1、適量運動

運動是排解濕氣最天然的良方，應講究動而不過，建議選擇快走、八段錦或瑜珈等較為緩和的運動，帶動體內濕氣運化。同時避免大汗淋漓的劇烈運動，以免汗多傷氣，反失養生之本。

2、辨症茶療

氣滯型（胃脹、噯氣頻、食量減少）：山楂陳皮炒米茶

濕濁型（疲倦、頭重墜、大便黏滯）：陳皮薏仁冬瓜茶

濕熱型（泛酸、口乾苦、胃部灼熱）：綠豆荷葉茶

寒濕型（腹寒、四肢冷、大便水狀）：紫蘇生薑茶

3、芳香調味

濕邪常讓人覺得口淡無味，在廚房宜擺放具有天然香氣的食材，如紫蘇、香菜、羅勒或陳皮。做菜時適量加入芳香類食材或香料「醒脾」，除了恆常菜色，香味俱全，透過嗅覺和味覺增進食欲。

4、進食提示

小滿時節，脾氣易虛，過快的進食速度，會增加脾胃負擔。進食時應細嚼慢嚥，讓脾胃更容易將精微物質轉化為氣血。此外，若運動或大汗淋漓後，應先稍休息後再進食，使充盈的氣血從體表回到脾胃，避免餐後胃部不適。

5、穴位保健

中脘：肚臍上方約四橫指處

足三里：膝蓋外側凹陷，往下四橫指再外一寸處

陰陵泉：沿小腿內側骨緣往上推移，至膝蓋下方轉折之凹陷處

豐隆：外膝眼與外踝之連線中點

揉按方法：用拇指或食指指腹輕揉，揉按至微覺酸脹為度。

上述建議僅供參考，如有疑問，應尋求註冊中醫師的意見，根據相應症狀及體質進行調整。