芒種節氣｜雨季濕熱易頭昏胸悶　中醫拆解防暑重點附消暑湯水食譜

芒種｜24節氣｜芒種烈日暴曬，容易讓心人頭昏胸悶，耗氣傷津，引致呼吸不暢、胸悶、神疲乏力等症狀。博愛醫院譚詠欣中醫師分享緩解暑熱、陰暑的方，並分享適合芒種飲用的「冬瓜荷葉扁豆湯」湯水食譜。

本文作者：博愛醫院譚詠欣中醫師



芒種需防範中暑

芒種正值梅雨與盛夏之交。香港地處嶺南，上有烈日曝曬，下有雨水連綿，在濕熱交蒸之下，天氣讓人恍如置身「蒸爐」一般。《景岳全書·傷暑》中曾指出：「故凡有病暑者，陽暑不多見，而陰暑居其八九。」

可見此時尤需防範中暑，並可再細分「陽暑」與「陰暑」。

陽暑：烈日暴曬，易頭昏胸悶

夏天戶外活動頻繁，若長時間在烈日下曝曬而缺乏適當防曬，太陽光線直射頭頸，暑熱這類陽邪便會直犯頭部，並夾濕上犯清竅，導致頭部重墜、頸項緊痛。嚴重時，暑熱更會耗氣傷津，阻遏胸中氣機，引致呼吸不暢、胸悶、神疲乏力等症狀。

緩解外治法：若出現上述輕微症狀，可嘗試取適量的薄荷膏，輕輕塗抹於兩側太陽穴或後頸，並配合溫和按揉，緩解身體的悶熱不適。

日常防護：戶外活動時盡量物理防曬，例如撐傘或戴帽、行走於陰涼處，避免太陽直曬。

芒種烈日暴曬，容易讓心人頭昏胸悶，耗氣傷津，引致呼吸不暢、胸悶、神疲乏力等症狀。（PhotoAC）

陰暑：貪涼飲冷，易腹痛肚瀉

除了防曬，盛夏時節同樣要提防「陰暑」。戶外活動後大汗淋漓，此時毛孔腠理大開，若隨即走進冷氣強勁的商場，在一冷一熱的溫差下，外在的寒邪收引毛竅，令原本人體應隨汗排出的暑濕之氣留駐在體內，形成表寒裏濕，引起腸胃不適、腹瀉，又或如外感發熱頭痛惡寒、肢體痠楚，並見倦怠。

日常防護：戶外活動後，盡量先擦乾汗水才進入冷氣商場。同時亦不宜長期待在冷氣房內，日常調適溫度、配合適當運動以讓身體保持微微出汗為佳。

生冷食物可損傷脾陽

此外，不少人為了消暑而進食過量食生冷瓜果、冰冷飲品，寒濕困阻並損傷脾陽，繼而引發腹痛肚瀉、脘悶嘔惡、食欲不振等症狀。若想透過日常食療進行調理，不妨選用冬瓜與荷葉入湯，既能清解暑熱，又能兼顧脾胃濕阻。

芒種湯水食譜

冬瓜荷葉扁豆湯

功效：解暑除煩，健脾除濕

材料建議：冬瓜（連皮）適量、鮮荷葉連梗半張（或乾品15克）、炒白扁豆 15克、生熟薏米30克，可配以適量瘦肉同煲。

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