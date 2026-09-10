男孩子青春期變反叛？專家教3方法建立溝通橋樑　化解親子僵局

許多家長常感嘆孩子進入青春期後變得沉默寡言，男孩甚至看似叛逆，且刻意與父母保持距離，讓家庭溝通陷入僵局。



台灣衛生福利部草屯療養院臨床心理科臨床心理師馮子健表示，兒童對父母多為「無條件依戀」，但青春期男孩開始尋求「自我」身份認同，心中其實會默默將父親，視為邁向成年世界的理想模範。理解青少年大腦與心理發展的父性認同機制，正是解開親子僵局，建立健康互動的心理鑰匙。

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父親角色影響青少年心理發展 陪伴才是關鍵

馮子健臨床心理師指出，男孩在尋求自我認，同時會觀察周遭人物，若父親能在日常中展現特定特質，往往會成為孩子內化學習的楷模：

1. 面對挫折沉穩與情緒韌性

青春期男孩常面臨學業與人際壓力，父親若能冷靜應對生活壓力，並包容開導孩子的挫敗，能給予極大心理安全感。

2. 展現責任感與生活專長

孩子會默默觀察父親在工作或生活中的專注態度，進而產生也想成為這種人的嚮往。

3. 尊重獨立並給予準大人空間

以平等商量與傾聽取代權威打壓，避免讓孩子內化位階不對等的關係，更能贏得男孩的敬重。

打破說教迷思 和孩子建立健康溝通橋樑

父子關係往往不必靠高深的溝通技巧，而是源自日常相處模式的轉變。馮子健臨床心理師建議，許多父親習慣用管教或說教與孩子相處，但在青春期，男孩更需要被視為同伴。想拉近親子距離可參考以下溝通建議：

1. 給予具體肯定少用批判否定

青春期男孩極度在意他人評價，父親的具體稱讚，能顯著提升孩子自信與心理韌性，面對錯誤則應視為，失誤並共同討論解方。

2. 展現真實脆弱打破完美迷思

適度分享自己面對失敗或壓力的情緒起伏，能讓孩子明白不完美很正常，減少自我要求過高帶來的焦慮。

3. 建立共同體驗的心理連結

透過運動或科技等共同興趣交流，在非對立的輕鬆情境下自然打開溝通橋樑。

穩定父子關係 能帶來心理健康益處

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥提醒，父親在青少年人格塑造與心理發展中，扮演舉足輕重的角色。穩定的父子關係是男孩建立自信、抵抗憂鬱與外界誘惑的重要心理屏障。呼籲廣大父親們，不妨放下嚴肅面具，給予孩子多一點傾聽與肯定，主動跨出溝通的一步，陪伴孩子平穩度過青春期的情緒起伏，藉由日常照護與陪伴，建立緊密健康的家庭關係。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】