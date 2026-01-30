寶寶發燒嘔吐怎辦？十大常見不適症狀解析　醫生教判斷就醫時機

小寶貝一出生，爸媽的心就跟著懸著！免疫力還沒發育完全、皮膚和腸胃都在適應環境，一點風吹草動就可能化成哭鬧、拒吃的「小小警訊」。偏偏孩子還不會說話，爸媽只能靠觀察：一點紅疹、一次咳嗽，甚至一個晚上反覆發燒，都讓人心急如焚。



為了幫助爸媽更快掌握育兒眉角，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出小小孩十大常見不適情況，從呼吸道過敏、皮膚紅疹，到腸胃不適如便祕與腹瀉等，這些幾乎是每個家庭都要面對的「成長必修課」。

與其每次手忙腳亂，不如事先了解問題與解決方法！當孩子出現異狀時，就能更快做出正確判斷、及時安撫，必要時把握時機就醫。唯有爸媽心裏有底，寶寶才能安心度過不適，全家也能更放心迎接每一天。

1. 皮膚過敏、紅腫、起疹子

嬰幼兒肌膚嬌嫩，稍微刺激就出現紅腫、疹子，又怕是過敏問題，讓爸媽好緊張！台灣主播張齡予也曾在臉書分享孩子過敏經驗談，吸引許多家長關注。

台灣小禾馨民權小兒專科診所院長徐碩澤表示，小小孩皮膚問題最普遍的就是熱疹，流汗多、散熱差就容易長疹子，因此環境要保持通風、涼爽。若家族有過敏體質，從2至3個月大可能出現異位性皮膚炎，疹子常集中在手肘、膝蓋彎曲處，嚴重甚至會全身擴散。

這類寶寶皮膚屏障較弱，需要加強保濕、選擇溫和清潔用品，同時注意環境濕度（約 50%）與室溫（約 22 度）。此外，有些4至6個月寶寶會長脂漏性皮膚炎，多發生在臉或耳朵；若衣物材質不合或長時間接觸尿布，則可能出現接觸性皮膚炎；另外，感冒病毒也可能引起玫瑰疹。

飲食方面，台灣福科風澤中醫診所醫師汪暐傑提醒，過敏體質的孩子應先檢測過敏原，再依檢測結果調整飲食，盡量避開花生、堅果、牛奶等高風險食物，少吃加工食品、含糖飲料與精緻澱粉，避免辛辣或刺激性食物，以免加重發炎反應。

另外，有研究指出，和牛奶相比，羊奶致敏因子比例相對較低，因為αs1酪蛋白含量少，並含有較多「羊奶A2 β酪蛋白」，好消化、好吸收，低敏不脹氣，是不易引起過敏的選擇。

2. 咳嗽、鼻塞、呼吸道過敏

小朋友咳嗽、流鼻水時，爸媽最關心的就是：到底是感冒還是過敏？「有沒有發燒」就是判斷感冒與過敏的重要線索！

台灣小禾馨民權小兒專科診所院長徐碩澤表示，感冒通常會伴隨發燒，咳嗽與鼻水症狀一整天都在，鼻涕顏色偏黃或綠、濃稠度較高，孩子的食慾與活動力也會明顯下降。過敏則不同，通常不會發燒，常在早起、睡前、換季或遇到塵蟎時出現，鼻水多半清稀，且中午之後症狀往往會緩解。

爸媽可以透過抽鼻涕、沖洗鼻腔來幫助寶寶呼吸順暢，室內濕度維持在50～60%；讓鼻塞的孩子枕頭稍微墊高一點，避免接觸過敏原。至於感冒照護，可依照孩子的接受度調整，若醫師開立藥物，可將藥混在副食品或奶裏，讓小朋友比較容易服用。

至於飲食指南方面，台灣福科風澤中醫診所醫師汪暐傑表示，「喝羊奶顧氣管」要看體質，偏寒的寶寶可選擇羊奶粉，有益於緩和氣管問題。

3. 嘔吐

吃太快、腸胃敏感，甚至情緒緊張都可能引發嘔吐，雖然看起來驚險，但大多屬於短暫現象。記得讓寶寶適度補水、少量多次進食，觀察精神狀態與活動力正常即可。

「真正需要留意的，是那種像噴泉一樣嘔吐，同時伴隨胃口變差、活動力下降，或是寶寶奶量突然喝不完，這些就要多觀察！」徐碩澤醫師提醒，若孩子嘔吐持續不止、嘔吐物中帶有血絲、高燒不退或合併抽筋、長時間無進食與喝水、明顯尿量減少（例如：一歲以下超過兩餐沒尿尿）等都是危險警訊，別再猶豫，立刻帶孩子就醫才能確保安全。

4. 發燒

體溫升高常讓爸媽心驚膽跳，其實這是小身體對抗病毒的方式，量耳溫或肛溫最準，38度以上就算發燒。

徐碩澤醫師表示，孩子發燒時不僅要看數字，更要留意精神狀態與其他症狀。有些小朋友體溫即使飆到39度但精神活力依舊，可先到診所檢查；40度以上或出現持續昏睡、抽筋、退燒無效等狀況，就要立即送急診。

寶寶發燒時，可以洗澡或泡澡的物理性方式降溫，室內保持涼爽約24～26度（異位性皮膚炎的孩子甚至可調到22度），衣服以輕薄短袖為主，避免包裹過度。多數發燒會在72小時內退燒，若超過三天仍不退，需留意是否有併發症。

5. 腹痛

小小孩腹痛原因通常與消化功能未成熟、腸胃蠕動不穩或腸躁有關，家長可觀察孩子痛的時間、是否為急性腹瀉或很不舒服，記錄下來向醫師說明。

有崩潰的媽媽在FB社團《快樂寶寶～教養、育兒媽媽經》中求助，詢問大家的寶寶何時結束腸絞痛噩夢，「目前1M13D每天半夜12點準時發作，最高紀錄連續尖叫哭喊8小時，已經連續11天迎接日出了」。

許多網友紛紛提供建議，

「看腸胃科，說是乳糖不耐症，吃藥加換奶，改善非常多」

「請兒科醫生開益生菌，馬上有效」

「多做按摩好很多了」

「泡澡舒緩，出來按摩肚子，做排氣操」



台灣福科風澤中醫診所醫師汪暐傑也提供一招腹部按摩法，輕柔按摩中脘穴（位於人體上腹部，前正中線上，胸骨下端和肚臍連接線中點）或天樞穴（肚臍水平旁開兩寸），能有助寶寶腸胃放鬆。

6. 腹瀉、便秘

小小孩的腸胃尚未成熟，常出現腹瀉、便秘讓爸媽憂心不已，除了注意飲食均衡與水分補充，選擇高品質的奶粉更是關鍵。台灣福科風澤中醫診所醫師汪暐傑提醒，母乳雖能提升免疫力，但仍需以媽媽的身心狀況為優先考量。

若哺乳造成身體不適或生活不便，配方奶同樣能提供完整營養！特別是母乳中珍貴的寡醣HMO 2'-FL，在媽媽哺乳約6個月時濃度為每公升0.8至1.2g，若配方奶每200ml能含有200mg HMO 2'-FL，便能接近天然母乳濃度，幫助小寶寶順利銜接，延續母愛的守護力。

此外，有些配方奶添加日本專利耐熱乳酸菌KT-11，可耐180度高溫，幫助舒緩抗敏並維持消化機能健康，成為守護寶寶腸胃的重要後盾。徐碩澤院長也建議，以品質可靠的大品牌為優先。若爸媽對乳製品有疑慮，可在醫師指導下，以紐西蘭的純淨全脂羊奶等低致敏乳品作為替代，提供孩子更溫和的營養支持。

7. 入睡困難、夜驚

孩子白天精力充沛，晚上卻遲遲不肯睡，甚至半夜驚醒大哭？台灣福科風澤中醫診所醫師汪暐傑指出，入睡困難與夜驚往往和白天的刺激有關，例如玩得過度興奮、受到驚嚇，或是長時間接觸 3C 藍光，都可能打亂孩子的睡眠節奏，讓「心火」過旺。

想幫助寶寶好好入睡，關鍵在於建立固定的睡覺時間與睡前儀式，讓生理時鐘更穩定；同時調整室溫與燈光，營造舒適放鬆的環境。爸媽保持冷靜陪伴，配合規律作息，不僅能減少夜醒的狀況，也能讓孩子更快進入安穩睡眠。

8. 嗆到、噎到

小小孩充滿好奇，總愛用嘴巴探索世界。爸媽在餵食時，不僅要留意食物的大小與形狀，也別忽視生活環境中小零件可能帶來的危險。

台灣內政部臉書專頁曾提醒家長，務必學會「家有嬰幼童必備的急救術」。其中最重要的，就是分辨孩子是「作嘔」還是「噎到」。作嘔屬於保護性反射，當食物卡得太深時，身體會自動將其往前推，讓寶寶繼續咀嚼或吐出，通常吐出後症狀就會緩解；但若是噎到，表示食物完全堵住氣管，寶寶可能無法發聲、臉色發紫、表情驚恐，這時就必須立刻介入，並施行「嬰兒哈姆立克法」。

9. 食慾下降

寶寶平常吃得好好的，突然對食物興致缺缺？這可能是生病的前兆，也可能只是挑嘴。

台灣福科風澤中醫診所醫師汪暐傑指出，若是因為生病，例如腸胃炎、中暑、腹痛或腹瀉等，都可能導致孩子拒絕進食，這種情況應先就醫檢查，排除疾病可能。若確認不是生病，中醫則認為，小朋友因臟腑尚未完全成熟，消化功能可能不穩定，導致食慾下降。

至於挑食，爸媽也別過於緊張。建議維持固定的三餐時間，培養孩子的飲食節奏，並搭配多樣化的食材，避免養成偏食習慣。同時讓孩子專心吃飯，盡量不要邊吃邊看電視或玩耍，就能幫助養成更好的進食習慣。

10. 脫水

脫水是爸媽最不能忽視的狀況。當寶寶因嘔吐、腹瀉或發燒而流失水分時，身體容易缺水，導致尿量減少。建議每隔 15 分鐘少量補充水分，也可以選擇電解質水或稀釋果汁，避免脫水加重。

若脫水情況惡化，寶寶可能出現眼窩凹陷、嘴唇乾裂、不停哭鬧，甚至抽搐等異常症狀。此時務必要立即送醫，以免進一步導致休克或危及生命。

嬰幼兒常見十大不適

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



