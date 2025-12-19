發燒｜孩子吃藥後嘔吐須補藥嗎？先搞清楚嘔吐原因「2關鍵判斷」

孩子吃藥後嘔吐怎麼辦？別緊張，先判斷是因疾病持續嘔吐，還是藥味難聞造成短暫嘔吐。若15分鐘內吐出或嘔吐物中可見完整錠劑，可補服一次，若再次嘔吐則不建議再補。若病況已改善，退燒、止咳藥等不一定需補服。抗生素則應完成療程。若不確定是否補服，建議諮詢藥劑師或醫生，讓專業提供安心建議。



家長都最擔心孩子生病，而生病了往往得吃藥，這件事一定跑不掉。但如果孩子怕吃藥，或是因為身體不適，吃了藥又吐出來，該怎麼辦？要補吃一次嗎？台灣食藥署在Facebook「藥博士 正藥說」解說這種突發情況！

孩子吃了藥吐出來，先搞清楚嘔吐的原因

在處理之前，我們要先判斷孩子是因為哪種情況嘔吐的：

身體狀況不佳，導致持續性嘔吐？

這類情況下，孩子可能因為疾病本身（如腸胃炎、發燒等）而無法正常吞服藥物。這時建議回診，請醫生評估是否能改用其他劑型，例如塞劑或注射，替代口服方式進行治療。

只是藥物味道太可怕，導致短暫性嘔吐？

這是比較常見的情況，若孩子一吃完藥就馬上「反射性抗議」，可以觀察以下兩個重點，來簡單判斷是否需要補服藥物。

孩子吃了藥吐出來，2關鍵判斷是否需要補服藥物

嘔吐發生的時間：服藥後15分鐘是關鍵！

．15分鐘內嘔吐：藥物很可能還沒被吸收，可以考慮補服一次。

．超過15分鐘後嘔吐：大多數藥物已經開始吸收，不建議再補服。

．如果補服一次後又吐出來？👉 那就不建議再補第二次。



嘔吐物中是否看到藥物？

如果孩子吃的是口服錠劑，觀察嘔吐物中是否有完整未消化的錠劑：

．有看見 → 可以補服一次

．沒看見 → 表示可能已部分溶解吸收，不建議再補服

．一樣地，若補服後再次嘔吐，就不再補了！



有些藥物，不一定要補！

如果孩子的病情已經明顯改善，像是感冒藥、退燒藥、止咳化痰藥這類「症狀緩解型」藥物，有時即使吐了也不一定需要再吃一次。但像是抗生素這種必須完成療程的藥物，就需要特別注意遵從醫囑。

孩子吃了藥吐出來，判斷要不要補餵，藥師是爸媽的好幫手！

如果你還是不太確定該不該補藥，或者家中寶貝有長期用藥需求，那麼在領藥時就主動問藥劑師或醫生準沒錯！專業人員會依據以下因素綜合判斷，給你最安心的建議：

．藥物的成分與用途

．治療疾病的種類

．劑型與吸收速度

．藥效時間與安全劑量範圍（Therapeutic window）

．補服是否可能導致濃度過高產生副作用



照顧生病的孩子不容易，但爸媽們不孤單！善用專業資源，安心面對每一次用藥小挑戰，一起守護孩子的健康與成長。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子吃了藥吐出來？先搞清楚嘔吐的原因，2關鍵判斷，是否需要補服藥物】