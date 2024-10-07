寒露節氣｜宜養陰防燥、潤肺益胃 附健脾食材及11款潤燥湯水食譜

寒露是二十四節氣中的第十七個節氣，屬於秋季的第五個節氣。寒露節氣後，晝漸短夜長比起秋分為明顯，日照時間減少，寒氣漸生，晝夜的溫差較大，晝夜時會感到絲絲寒意。另外雨水亦會漸少，天氣轉為乾燥，天氣由清涼轉向寒冷。根據中醫「春夏養陽，秋冬養陰」的養生理論，這時人們應養陰防燥、潤肺益胃。此時期人體的汗液蒸發較快，因而常出現皮膚乾燥、皺紋增多，易出現口乾咽燥、乾咳少痰，甚至大便秘結等情況。宜多食滋養潤燥、養肺潤腸的食品如蜂密、芝麻、銀耳、百合、梨、蓮藕，同時減少食用辛辣氣燥之品如花椒、桂皮、生薑等以免傷津耗液。

本文作者：博愛醫院梁曉琳中醫師



雨水漸減天氣漸燥 宜潤肺生津健脾益胃

寒露開始氣候轉寒明顯，自然界萬物會隨寒氣增長而更見蕭條，進入陽漸入陰的狀態，寒燥漸生。中醫角度認為燥邪易傷人體津液，所以飲食上減少攝入辣椒、生薑、蔥蒜等辛辣刺激食品，多吃芝麻、核桃、蘿蔔、番茄、百合、大棗、紅薯、枸杞、銀耳等食物，可起到一定的滋陰潤燥、益胃生津的作用。另外，可多食新鮮的蔬果養護肺胃之陰，其不但含有豐富的水分、維生素、礦物質等，還含有大量的膳食纖維，可有效預防或緩解寒露時節出現的口鼻目乾、皮膚粗糙、大便秘結等情況。以下是一個潤燥的膳食：

大棗蓮子銀杏粥

材料：鮮百合30克、大棗20克、蓮子20克、銀杏10-15粒、白米100克、冰糖適量

做法：

1. 把百合、蓮子、銀杏泡軟，用清水把其他材料清洗乾淨

2. 倒入2升清水，待水滾後先把蓮子煮片刻，再加入百合、大棗、銀杏、白米

3. 煮沸後改用小火煮至粥稠狀

4. 最後加入適量冰糖，稍作炖煮即可關火

注意健脾益胃 先調脾胃後進補

坊間重視秋冬進補，俗語有云「秋冬進補，開春打虎」，但寒露時節人們的脾胃尚未完全適應氣候變化，因此不能急於進食肥甘厚味。當先調理一下脾胃，為脾胃更好地受納補品做好準備。可選擇食用一些甘淡健脾的食物，如茯苓餅、芡實、山藥、小米等，而中醫認為五穀為養，食粥能和胃、補脾、潤燥，因此，若用上述食材煮粥食用，療效更佳。對於平素脾虛者，表現為經常肢體疲倦、乏力、時有腹瀉等，則需在醫生的指導下服用一些健脾、益氣、和胃的藥物；對於胃火旺盛者，表現為胃中有灼熱感、喜食冷飲、口臭、便秘等，應可適度多攝入些苦瓜、黃瓜、冬瓜、苦丁茶等，待胃火退後再進補。對於消化能力相對較弱的老年人和兒童，則不妨吃點山楂、白蘿蔔等消食、和胃的食物。

健脾益胃：山藥小米粥

材料：鮮山藥300克、小米40克、白米300克

做法：

1. 把小米、白米洗淨，泡水3小時

2. 新鮮山藥洗淨切小塊備用

3. 大火把1升水煮滾後，加入小米、白米後轉中火

4. 待煮開後加入山藥，煮20分鐘即可

寒露養生小貼士

寒露過後，晝夜溫差加大，早晚應添加衣物。

秋屬金，與肺相應，而立秋過後寒氣易侵，需預防著涼，不可赤腳露足，可用溫水浴足。

寒露前後，加強鍛鍊體能，可提高身體的禦寒能力，為冬季到來做好準備，預防感冒。但是運動時間不宜過早，這是因為晨起氣溫較低，身體素質較弱者容易感受寒邪，可待日出後才運動。

中醫保健小技巧

臨睡前或剛起床時，躺在床上做腹式呼吸，緩慢地深吸氣後再吐氣，反復30次。也可以在晚餐後2小時，在室外選擇一塊空氣清新的地方，先慢 步10分鐘，然後站立、兩目平視、兩足分開與肩平，全身放鬆，兩手掌重疊放在臍下3厘米處，重復做上述的腹式呼吸。

3款中藥小貼士: 潤肺生津

麥冬

功效：養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。改善聲啞、咽喉乾燥。

玉竹

功效：養陰潤燥，生津止渴。改善口渴咽乾、多食易飢。

沙參

功效：養陰清肺，益胃生津。南沙參清肺為宜，北沙參則改善胃脘隱痛、嘈雜、乾嘔等為佳。

博愛醫院梁曉琳中醫師

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