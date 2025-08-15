別用眼鏡布抹眼鏡！業界人士稱會刮花鏡片即學「正確清潔方式」

根據日媒《FNN》報道，許多眼鏡族習慣在鏡片髒了之後，直接用眼鏡布乾擦，但專業眼鏡師警告：這種做法其實是在「刮傷鏡片」。來自埼玉縣行田市的「Sakata」眼鏡行老闆坂田賴彥表示，眼鏡的正確清潔方式，是「先水洗，再擦乾」。



坂田指出，若鏡片沾有灰塵或汗水，直接乾擦不但容易刮傷鏡片，還會破壞表面的抗反射或抗污鍍膜。正確做法應該是先用自來水輕輕沖洗整副眼鏡，再用乾淨柔軟的紙巾或眼鏡布輕拍擦乾，避免水滴留下痕跡，甚至導致難以除去的「水痕」。如在外無法用水，可使用含水分的眼鏡濕紙巾暫時清潔。

不少人也會想用廚房清潔劑加強去污，但坂田提醒，現代市售洗劑多含酸鹼成分，可能損傷鏡片鍍膜。他建議若要使用，應極為稀釋，或改用眼鏡專用清潔劑更為安全。尤其眼鏡常接觸汗水、化妝品、髮膠等物質，容易累積在鏡框與鼻墊，若未定期清潔，將加速材質劣化，甚至導致配戴不適。

有些網友則持不同看法。有位配戴眼鏡近30年的網友表示，現在的鏡片耐用度大幅提升，整體重量也更輕巧，他自己習慣在不施力的前提下用乾布擦拭，並每3至4年更換一次約兩萬日圓（約港幣1千元）的眼鏡，「眼鏡不是一輩子的東西，這樣用其實也不太傷」。

但也有曾任職鏡片製造商的網友反駁：「乾擦任何鏡片都會產生刮痕，只是肉眼看不見。長期下來容易導致鍍膜剝落或變色，建議一定要水洗。」此外，鏡框變形、鼻墊老化等問題，常在無意間影響視力與舒適度。

坂田建議每3個月至店內檢查、調整一次，讓專人確認鏡架狀態、調整配戴角度，不僅戴起來更穩、更清晰，也能延長眼鏡壽命。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】