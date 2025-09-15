消委會：9成半私營疫苗需全數預繳 附兒童疫苗Q&A及打針時間表

2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月25日展開，除就公共衞生考量而納入 計劃的疫苗外，部分私營醫療機構/集團亦提供其他兒童疫苗，例如乙型流感嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌及輪狀病毒等。消委會今（15日）發表新一期《選擇》月刊，調查9間私營醫療機構/集團分別提供1至5個不同保障範圍的兒童疫苗計劃，收費由3,000元至14,680元不等。



消委會今（15日）發表新一期《選擇》月刊，表示在本年7月至8月期間，調查了9間私營醫療機構/集團網站共19個兒童疫苗計劃的服務收費和相關資料。調查顯示，9間私營醫療機構/集團分別提供1至5個不同保障範圍的兒童疫苗計劃，收費由3,000元至14,680元不等，差距甚大。當中有部分機構的計劃收費盡使相若，但涵蓋的項目大有不同。例如，以收費介乎$5,200至$5,650的6個計劃中，不同計劃各涵蓋2至4種疫苗，注射針數介乎4至7針，而口服疫苗則介乎2至3劑不等，差異明顯。故收費愈高不等同於涵蓋項目較多，消委會提醒家長，在選購時應細閱計劃的組合。

調查同時指出部分機構網站資訊較含糊，例如未有清晰表示出需要額外付費的項目，此做法或具誤導性，容易令消費者誤會。消委會建議，家長在決定為子女接種疫苗前，應先諮詢兒科醫生或家庭醫生的意見，以選擇合適的疫苗組合。此舉既可省卻退款程序，亦有助避免日後引起爭拗。

9成半私營疫苗計劃需全數預繳 涉一定風險

市面上不少服務會以套餐形式作招徠，透過全數預繳可享折扣或簡化付款流程，疫苗服務亦不例外。除了「新都」容許消費者選擇全數預繳或按針繳付外，其餘機構/集團均要求消費者全 數預繳疫苗計劃的款項。全數預繳或涉及一定風險，消委會提醒消費者在付款或簽署任何合約前，必須清楚了解條款及細則，以減低日後爭拗及金錢損失的風險。

打針時間表

兒童疫苗Q&A