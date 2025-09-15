消委會：9成半私營疫苗需全數預繳 附兒童疫苗Q&A及打針時間表
2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月25日展開，除就公共衞生考量而納入 計劃的疫苗外，部分私營醫療機構/集團亦提供其他兒童疫苗，例如乙型流感嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌及輪狀病毒等。消委會今（15日）發表新一期《選擇》月刊，調查9間私營醫療機構/集團分別提供1至5個不同保障範圍的兒童疫苗計劃，收費由3,000元至14,680元不等。
消委會今（15日）發表新一期《選擇》月刊，表示在本年7月至8月期間，調查了9間私營醫療機構/集團網站共19個兒童疫苗計劃的服務收費和相關資料。調查顯示，9間私營醫療機構/集團分別提供1至5個不同保障範圍的兒童疫苗計劃，收費由3,000元至14,680元不等，差距甚大。當中有部分機構的計劃收費盡使相若，但涵蓋的項目大有不同。例如，以收費介乎$5,200至$5,650的6個計劃中，不同計劃各涵蓋2至4種疫苗，注射針數介乎4至7針，而口服疫苗則介乎2至3劑不等，差異明顯。故收費愈高不等同於涵蓋項目較多，消委會提醒家長，在選購時應細閱計劃的組合。
調查同時指出部分機構網站資訊較含糊，例如未有清晰表示出需要額外付費的項目，此做法或具誤導性，容易令消費者誤會。消委會建議，家長在決定為子女接種疫苗前，應先諮詢兒科醫生或家庭醫生的意見，以選擇合適的疫苗組合。此舉既可省卻退款程序，亦有助避免日後引起爭拗。
9成半私營疫苗計劃需全數預繳 涉一定風險
市面上不少服務會以套餐形式作招徠，透過全數預繳可享折扣或簡化付款流程，疫苗服務亦不例外。除了「新都」容許消費者選擇全數預繳或按針繳付外，其餘機構/集團均要求消費者全 數預繳疫苗計劃的款項。全數預繳或涉及一定風險，消委會提醒消費者在付款或簽署任何合約前，必須清楚了解條款及細則，以減低日後爭拗及金錢損失的風險。
打針時間表
兒童疫苗Q&A
1. 除參與「免疫接種計劃」外，部分家長會安排嬰幼兒在私營醫療機構/集團額外接種疫苗。這是否有必要？是否能有效預防相關疾病？
現時「免疫接種計劃」已覆蓋12種對公共衞生有重要影響的疾病，若家長想為子女額外接種疫苗，應諮詢家庭醫生的專業意見，以了解有關特定疾病對子女的健康影響、接種相關疫苗的潛在益處和風險、以及接種疫苗的相關資訊。
2. 市場上有哪些「免疫接種計劃」以 外的疫苗家長可以考慮為子女接種？
1. 輪狀病毒疫苗
適用於6星期大嬰兒，須在6至8個月大前完成接種。
2. 乙型流感嗜血桿菌疫苗
適用於2個月大以上嬰兒（具體年齡限制視乎疫苗類型及品牌而定）。
3. ACW Y及B型腦膜炎雙球菌疫苗
ACW Y型腦膜炎雙球菌疫苗適用於6星期（部分為9個月或1歲）或以上的人士，B型腦膜炎雙球菌疫苗適用於2個月或以上的人士。建議有較高暴露風險的外遊人士和免疫力弱人士接種。
4. 甲型肝炎疫苗
適用於1歲以上幼兒，如需前往甲型肝炎流行地區的旅遊人士， 或較常發生嚴重不良後果的人士亦可考慮接種。
3. 部分疫苗包含多於1針劑，如兒童沒 有完成接種所有針劑，對健康有甚麼影響？
兒童必須按「香港兒童免疫接種計劃」建議的時間表適時完成接種所有劑次，未完成接種疫苗的兒童因未具備對相關傳染病的免疫力，容易受到感染（如麻疹、百日咳等），或會導致嚴重併發症。
4. 如兒童在接種第1針疫苗後，尚未接種第2針，負責的醫療機構/集團不幸結業， 消費者應怎辦？
a. 妥善保存疫苗接種紀錄及收據（疫苗類型、品牌、批次、已接種的劑次及接種日期）
b. 盡快聯絡其他醫療機構安排補種，如接種的疫苗品牌與已接種的不同，消費者應先諮詢醫生。
c. 部分疫苗有嚴格的接種年齡限制，如無法補種疫苗，便應加強日常防護。
5. 兒童在接種疫苗後出現哪些健康狀況需要特別注意？家長應如何處理？
常見的反應包括注射部位紅腫、疼痛或食慾下降，一般會在1至2天內消退。此外，亦可能出現低於攝氏38.5度的發燒、輕微皮疹、嗜睡或煩躁不安等情況。如有需要，可服用醫療機構/集團給予的退燒藥或止痛藥，或諮詢醫生的意見。
當兒童出現一些較異常的反應，如出現持續超過1天的高燒（高於攝氏39度）、嬰兒持續尖叫多於3小時、或出現嚴重過敏反應（臉部腫脹、呼吸困難、全身皮疹、抽搐、意識模糊、四肢無力，休克）， 便應立即求醫，評估是否疫苗反應或出於其他病因。