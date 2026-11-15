夫妻漸行漸遠？專家教每日15分鐘溝通技巧　學會傾聽化解婚姻危機

夫妻漸行漸遠，有時不是無話可說，而是說了也感覺不被理解。心理專家提醒，傾聽不只是聽見，更要帶著好奇心提問、不急著反駁或給建議，並確認自己是否理解對方。夫妻可每天安排短暫、不受打擾的對話，重新建立親密感；理解彼此不代表必須認同所有觀點。



一段婚姻走向疏離，不一定是因為發生了什麼驚天動地的大事。有時候，真正讓夫妻漸行漸遠的，是每天看似平凡的對話：

一個人想分享工作的委屈，另一個人卻急著給建議

一個人想說明自己的感受，另一個人立刻反駁「你想太多了」



明明只是希望對方理解自己，最後卻演變成誰對誰錯的爭論。

久而久之，兩個人開始減少交流。即使坐在同一張餐桌前，也只談孩子、家務、帳單與生活安排。那些真正困擾自己的情緒，反而不再願意說出口。

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從心理學的角度來看，人在人際關係中不只渴望被聽見，更渴望被理解。美國布朗大學臨床心理學家雅艾爾・舍恩布倫（Yael Schonbrun）在著作《Why Won't You Understand Me?》中，探討人們對理解的深層需求。她指出，傾聽固然是理解的重要一環，但單純聽見對方說了什麼，並不等於真正理解對方。

這個觀念尤其適用於親密關係。當伴侶向我們訴說煩惱時，我們很容易把注意力放在內容本身，急著判斷事情合不合理、誰應該負責，以及自己是否受到指責，卻忽略了對方真正想表達的感受。

例如，妻子抱怨工作太累，丈夫回答：

每個人都要工作，有什麼好抱怨的？

丈夫或許認為自己只是在陳述事實，妻子聽見的卻可能是：

你的辛苦不值得被重視。

同樣地，當丈夫說自己在家裡沒有受到尊重，妻子立刻列出自己每天做了多少家務、照顧孩子有多辛苦，雙方都急著證明自己的付出，最後卻沒有人真正理解對方。

夫妻之間最令人失望的，不一定是對方不同意自己的想法，而是明明說了很多，卻始終感覺對方沒有想要理解自己。

停止急著反駁與解決問題，先讓對方把話說完

許多人認為自己很會聽別人說話，卻不一定察覺，自己在對話中經常急著插話、解釋或提出解決方法。

當伴侶表達不滿時，我們可能還沒聽完，就已經在心裡準備反駁；當對方說出與自己不同的觀點時，我們立刻開始尋找證據，想證明對方錯了。表面上，兩個人正在溝通，實際上卻各自忙著捍衛自己的立場。

要改變這種互動模式，第一步是練習暫停。當伴侶開始說話時，先放下手機，停止手邊的事情，讓對方完整表達。不要一邊聽，一邊急著思考自己接下來要說什麼，也不要因為某一句話讓自己感到不舒服，就立刻打斷對方。

這並不代表必須認同伴侶的每一種說法，而是願意先了解他的想法，再決定如何回應。

第二步，是帶著好奇心提問，而不是直接下結論。

例如，當伴侶說：「我覺得你最近都不關心我。」與其立刻反駁「我每天工作、照顧孩子，哪裡不關心你」，不妨先問：「你最近是遇到什麼事，讓你有這種感覺？」或是「你希望我怎麼做，會讓你覺得比較受到重視？」

這類開放式問題，能讓對方進一步說明自己的經驗，也讓我們有機會理解，對方真正介意的究竟是什麼。

有時候，伴侶表面上抱怨的是一件小事，背後卻可能藏著長期累積的失落。例如，丈夫不滿妻子吃飯時一直看手機，真正難受的可能不是手機本身，而是覺得兩人已經很久沒有好好相處；妻子抱怨丈夫回家後只顧著休息，背後可能是希望自己的疲憊也能被看見。

不過，父母、伴侶或任何親近的人，都不能單憑自己的猜測，就認定對方的真正動機。提問的目的，是邀請對方說明，而不是替對方解釋。

第三步，是練習確認自己聽見的內容是否正確。可以試著說：「所以你不是要我立刻幫你解決，而是希望我先聽你說完，對嗎？」或是「聽起來，你最難受的是覺得自己一直在承擔，卻沒有人注意到，是這樣嗎？」

如果理解錯了，也沒關係，讓對方修正即可。真正的傾聽不是一次就猜中對方的心思，而是願意不斷確認、調整，直到彼此更接近對方的意思。

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理解不等於認輸，從日常對話重新建立親密感

對一些夫妻而言，願意認真傾聽並不容易，因為每次談話都可能勾起過去的委屈。

當妻子再次提起丈夫沒有分擔家務，丈夫可能想到自己長期承受的工作壓力；當丈夫抱怨妻子總是批評自己，妻子可能立即想起過去曾經受過的傷害。於是，眼前的對話還沒開始，過去的爭執已經先進入彼此的腦海。

這時候，夫妻需要明白：理解對方，不代表否定自己的感受；聽完對方的說法，也不代表必須接受對方的所有要求。

我們可以理解伴侶為什麼感到挫折，同時仍然認為某些行為不恰當；也可以承認對方確實很辛苦，而不必因此否定自己的付出。兩個人的感受可以同時存在，不需要每一次都分出輸贏。

實際做法上，夫妻可以從每天短暫、不受打擾的對話開始。例如，每天安排10至15分鐘，暫時不談孩子的功課、家庭開銷或明天要辦的事情，只分享彼此今天的心情與經歷。

對話時，可以輪流說、輪流聽。當一方分享時，另一方先不急著評論；等對方說完，再詢問是否需要建議，還是只希望有人陪著聽。這樣的練習看似簡單，卻能幫助夫妻重新建立交流的習慣。

此外，也要允許彼此保有不同的觀點。伴侶的成長背景、個性與生活經驗可能和自己不同，同一件事自然可能有不同的感受。不要因為對方的反應與自己不一樣，就認定他不講理、不成熟，或根本不在乎這段婚姻。

放下成見、保持好奇，讓伴侶有機會說出自己的感受

當然，良好的溝通並非只靠一個人努力。如果一方願意傾聽，另一方卻持續以羞辱、威脅、控制或冷暴力對待伴侶，單靠改善對話技巧並不足以解決問題。此時需要更明確地建立界線，必要時尋求伴侶諮商或個別心理專業協助；若關係中存在暴力或安全疑慮，更應優先確保自身安全。

婚姻裡的親密感，不是因為兩個人從來沒有爭吵，而是即使意見不同，仍願意了解彼此的感受，也願意在發現自己誤解對方時重新調整。

當夫妻開始覺得無話可說，不妨先問問自己：上一次認真聽伴侶說話，是什麼時候？那一次，我是真的想了解他，還是只想等他說完，好輪到自己反駁？

我們無法完全讀懂另一個人的內心，也不可能每一次都準確理解對方。但只要願意放下成見、保持好奇，讓伴侶有機會說出自己的感受，關係就多了一個重新靠近的可能。

有時候，夫妻需要的不是更高明的說服技巧，而是一次不急著反駁、不忙著下結論，也不急著解決問題的對話。因為真正的傾聽，不只是讓對方把話說完，而是讓對方感受到：即使我們想法不同，我仍然願意花時間了解你。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：夫妻漸行漸遠，你有多久沒有好好聽對方說話？理解對方，不代表否定自己的感受】