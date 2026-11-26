GTA6上市，許多孩子也想跟上遊戲熱潮，但這款成人級遊戲包含槍戰、犯罪、裸露及粗俗語言。心理專家指出，目前沒有充分證據證明暴力電玩會直接讓玩家變暴力，但媒體可能影響價值觀及世界認知。家長應評估孩子的心理成熟度，必要時陪伴遊玩、討論內容，並善用家長監護功能，避免孩子接觸不適合的成人內容。



全球玩家引頸期盼的GTA6已經上市，除了遊戲迷興奮，不少家長也開始煩惱：孩子吵著要玩，到底該不該答應？GTA系列以槍戰、犯罪、性暴露及粗俗語言聞名，最新作品也被列為成人級遊戲。

專家指出，目前沒有充分證據證明暴力電玩會直接讓玩家在現實生活中變得暴力，但這不代表遊戲內容對孩子毫無影響。真正值得家長關注的，還包括孩子如何理解遊戲中的價值觀、性別觀念，以及是否有能力區分虛擬世界與現實生活。

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GTA6適合孩子玩嗎？成人級遊戲包含暴力、裸露與犯罪內容

GTA是全球知名的開放世界遊戲系列，玩家可以在虛構城市中自由探索、駕駛車輛、執行任務，也能透過遊戲劇情體驗犯罪、槍戰等內容。

GTA6適合孩子玩嗎？（rockstargames）

這個系列最受爭議的地方，就是遊戲經常以暴力、黑色幽默及成人題材呈現社會文化。以系列前作為例，玩家可能在遊戲中殺害大量角色、攻擊警察，甚至接觸毒品、性暴露及歧視性言論。

新推出的《GTA6》同樣被歸類為成人向作品。遊戲包含暴力、粗俗語言及成人內容，部分外流資訊甚至指出可能出現裸露與性愛場景。

根據美國娛樂軟體分級委員會（ESRB）的分級制度，系列作品《GTA6》列為M級（Mature 17+），代表建議17歲以上玩家遊玩。這類分級並不是單純提醒遊戲難度，而是反映其中可能出現不適合兒童接觸的暴力、性內容、毒品及語言。

因此，當孩子提出想玩GTA6時，家長不應只因為同學都在玩，或擔心孩子跟不上流行，就輕易答應。遊戲的年齡分級，應該是家長評估是否開放的重要依據。

玩暴力遊戲會讓孩子變壞嗎？

許多家長最擔心的問題是：孩子長期玩充滿槍戰、殺人情節的遊戲，會不會因此變得具有攻擊性，甚至模仿遊戲中的暴力行為？

玩暴力遊戲會讓孩子變壞嗎？（rockstargames）

心理專家指出，目前並沒有充分證據證明，玩暴力電玩會直接導致玩家在現實生活中變得暴力。過去部分研究曾試圖建立暴力遊戲與攻擊行為之間的關聯，但相關研究的方法及因果推論仍存在爭議，不能簡單將遊戲內容與現實犯罪畫上等號。

也就是說，孩子在遊戲中扮演犯罪角色，不代表他在現實生活中就會認同犯罪，更不代表玩過暴力遊戲就一定會產生攻擊行為。不過，這不代表家長可以完全忽略遊戲內容。

心理專家提醒，媒體確實可能影響人的觀點、價值觀及對世界的認知。研究人員曾觀察斐濟納德羅加省的青少女，在1995年開始接觸美國電視節目後，當地女孩對身體形象的看法逐漸改變。到了1998年追蹤調查時，69%的受訪女孩表示曾經節食，11%曾透過催吐控制體重。

這項研究顯示，長期接觸陌生文化中的媒體內容，可能改變一個人對外貌、身體及社會價值的認知。

因此，家長真正需要思考的，不只是孩子會不會模仿遊戲中的殺人情節，而是當孩子長期接觸暴力、犯罪、性別歧視及物化女性的內容時，是否有足夠的判斷能力，理解這些行為並不代表現實生活中可以接受。

另外，心理學也有一個值得注意的概念，稱為「險惡世界症候群」（Mean World Syndrome）。研究指出，長期大量接觸暴力媒體的人，可能更容易認為世界充滿危險，對陌生人產生恐懼與不信任。

孩子想玩GTA6怎麼辦？家長先評估心理成熟度，陪伴比禁止更重要

面對孩子想玩GTA6，家長不一定只能採取全面禁止或完全放任兩種做法，但也不應把「孩子說自己看得懂」當成成熟的證明。

心理專家建議，家長可以先從幾個方向評估：

1. 孩子能否分辨虛構與現實？

遊戲中的主角不一定是好人，甚至可能透過犯罪完成任務。家長應確認孩子能否理解，玩家可以操作某個角色，不代表認同角色的所有行為，更不能將遊戲中的犯罪模式套用到現實生活。

2. 孩子能否正確理解性與暴力內容？

遊戲可能出現裸露、性愛及暴力場景。家長需要考慮，孩子是否具備足夠的理解能力，能辨識不健康的性別互動、暴力行為及不尊重他人的表現，而不是將遊戲情節視為現實中的正常相處方式。

3. 孩子是否能處理遊戲帶來的情緒？

有些孩子看到血腥畫面可能感到害怕，也有人可能因為遊戲中的暴力情節而產生不舒服的感受。家長應觀察孩子遊玩前後的情緒變化，確認遊戲是否對日常生活造成負面影響。

4. 孩子是否願意和父母討論遊戲內容？

如果孩子遇到不理解的性、暴力或犯罪情節，是否願意向父母提問？這也是重要的評估指標。家長若能保持開放態度，孩子比較有機會在接觸成人內容時，獲得適當的引導。

5. 是否已經影響生活作息？

除了遊戲內容，也要注意遊玩時間是否排擠睡眠、課業、運動及人際互動。即使是適合年齡的遊戲，過度沉迷同樣可能造成生活失衡。

如果家長經過評估，仍決定讓年齡較大的青少年接觸這款遊戲，心理專家建議，可以在初期陪伴孩子遊玩，了解遊戲內容，並藉機討論其中的暴力、性別及道德議題。這不只能讓父母掌握孩子接觸的內容，也能將遊戲變成親子溝通的機會。

另外，GTA6未來若推出多人連線模式，家長也應特別注意網路安全，適時關閉公共語音或文字聊天功能，避免孩子與陌生玩家接觸不適當內容。

在設備管理方面，家長可以設定主機的家長監護功能，限制成人級遊戲下載，並要求數位購買必須輸入密碼，避免孩子未經同意自行購買。

孩子想玩一款熱門遊戲，不代表父母一定要答應；但拒絕之前，也值得先理解孩子為什麼想玩。GTA6不一定會讓孩子變得暴力，卻確實包含許多尚未成熟的兒童難以正確理解的成人內容。與其只擔心遊戲會不會教壞孩子，更重要的是確認孩子是否具備足夠的心理成熟度，以及父母能否在孩子接觸媒體的過程中，提供必要的引導。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：GTA6即將上市，孩子吵著要玩該答應嗎？心理專家：暴力遊戲不一定讓孩子變暴力，但這些風險家長不能忽略】