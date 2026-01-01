手機偷走孩子專注力！日常訓練5對策　從剪紙捏黏土找回精細動作

你是否發現，現在的孩子越來越不會綁鞋帶、翻書或是拉拉鍊？這些看似簡單的動作，其實都與孩子的「精細動作發展」密切相關。然而在數位化快速普及的今天，孩子從小接觸手機、平板等3C產品，花在動手操作與閱讀的時間卻大幅減少。根據外國調查，現今小學生在使用鉛筆、剪刀等基本工具時，手部操作能力遠不如以往。當孩子的專注力、耐心與動作協調力逐漸下滑，這不只是小事，更是一項值得所有家長警覺的成長警訊。



根據國外調查，現今小學生在使用鉛筆、剪刀等基本工具時，手部操作能力遠不如以往。這代表着一個隱憂，當3C螢幕取代閱讀與動手玩，孩子的精細動作能力正快速流失！

精細動作能力，孩子成長的重要基礎

所謂「精細動作」，是指手指與手部肌肉協調進行的細微操作動作，如綁鞋帶、翻書頁、握筆寫字等。這些能力看似日常，卻直接關係到學習表現、自理能力與生活獨立性。

但近年來越來越多老師與教育專家指出，許多孩子在這些基本技能上表現不佳：翻書不靈活、握筆姿勢不正確、甚至不會扣扣子或是使用剪刀。

3C產品，奪走了動手練習的黃金時光

其中影養最大的就是3C ! 雖然3C產品提供孩子不少學習資源與娛樂，但同時也大幅壓縮他們自己動手操作的時間。大部分的孩子花大量時間滑手機、玩平板，卻缺乏摺紙、畫畫、堆積木這類促進手部肌肉與協調力發展的活動。

不只如此 ，在虛擬世界裏拼圖，系統會自動對齊拼片，孩子不需翻轉、試錯或觀察細節，更是不知不覺中失去了耐心與專注力的訓練機會。

閱讀減少，專注力與動作力雙雙退步

而最令不少家長擔憂的是，孩子對於閱讀越來越沒興趣！根據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）的資料顯示，閱讀減少的情況反映出更全面性的趨勢：美國兒童出於樂趣而閱讀的現象變得愈來愈不普遍。也就是現代兒童出於「興趣」主動閱讀的比例逐年下降。

缺乏閱讀訓練的孩子，不僅語言與識字能力落後，也連帶影響對於精細動作發展極為重要的專注時限和專注力。這也間接造成，現在的孩子對於簡單任務確實更容易感到挫折，因為挫敗感會讓他們只想放棄，不願意繼續。而最容易忽略的簡單翻書動作，卻能幫助孩子建立節奏感、理解順序、提升手眼協調的能力 。

便利育兒，也在偷走孩子的練習機會

另外 ，現代家長講求效率，選擇讓孩子穿彈性褲取代拉鍊褲、吃獨立包裝零食避免髒亂……看似貼心，卻剝奪了孩子練習動作控制的機會。

專家也指出，現在的孩子對單一任務的專注時間變短，尤其面對需要反覆操作、策略思考的活動（如拼圖、剪紙）時更容易不耐煩。加上許多玩具也朝向「快速上手、立即有趣」設計，像磁力片就取代了需要手眼協調與邏輯能力的積木與拼圖，無形中弱化了孩子動腦與動手的能力。

將精細動作的活動，融入日常生活

羅格斯大學幼兒教育研究所主任史蒂芬．巴奈特繼續補充說，兒童對於單一任務（尤其是需要特別努力的任務）專注能力下降，是導致精細動作發展不良的的主因之一。以拼圖為例，要完成拼圖需要策略、翻轉拼片及反覆嘗試錯誤。但偏偏不少孩子都辦不到，他們習慣在電腦上玩拼圖，因為電腦會幫你把拼片轉好。

建議家長儘量讓孩子自己面對挑戰，並將需要精細動作的活動融入日常生活中，像是讓孩子動手剪下優惠券、一起下廚、在上學途中尋找小石頭、把水倒入杯子、在洗澡時擠壓海綿等等。同時培樂多黏土和蠟筆都是可以使用很久，又能訓練精細動作發展的物品。

重要的是，在安排這些活動時，不要一開始就打開電視或平板。先讓孩子投入遊戲或勞作，才能降低對3C產品的依賴與抗拒。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子翻書都用滑的？當3C螢幕取代閱讀與動手玩，孩子的精細動作能力正快速流失】