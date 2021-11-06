24節氣立冬｜中醫教吃5種食物增強抵抗力　火鍋、煲湯推介1款食材

立冬後，天文台預測會降溫並夾有陣雨，天氣一下子由風高物燥轉為濕冷，中醫媽媽謝嘉雯表示對於機體較弱的人，特別是小朋友及長者等，正氣稍有不足，便容易生病。她特別推介家長可以讓小朋友吃5種食物，有補中益氣，健脾補腎之效。同時火鍋及煲湯也可以用一樣食材，有效抵禦寒邪。



為長高做好準備

經過一年的春生、夏長、秋收、來到冬天便進入冬「藏」；謝醫師表示冬天藏的便是陽氣，除此亦要養護身體的陰精，以備明年春天能量所需。「 對處於發育中的小朋友而言，就是為來年生長儲備物質營養，以利快高長大。」

呢種顏色食物益腎

謝醫師提到由於小孩子不像長者，加上香港冬天不像北方嚴寒，因此即使冬令進補，也以甘溫平和為主。她說:「黑色食物五行屬水，和腎對應，常食能補益腎氣；使用平性又有益腎功效的食物，可達到平補的功效，又可避免燥熱上火。」

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謝醫師特別建議家長在立冬過後，一家大細可以吃以下食物:

1.黑芝麻

【性味】甘、平。【功效】補肝腎，益精血，潤腸燥。

謝醫師建議可以製作芝麻糊；或買經烘焙炒香的純黑芝麻粉，加進高鈣奶、高鈣豆漿或麥皮中食用。

2.黑豆

【性味】甘、平。【功效】補中益氣，健脾補腎。

謝醫師提到《本草綱目》中曰：「黑豆入腎功多，故能治水、消脹、下氣、制風熱而活血解毒」建議可以用黑豆配合原味合桃或腰果，代替煲湯肉，製作素湯；同時亦可以配合黃豆，打成豆漿喝。

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3.黑糯米

【性味】甘、溫。【功效】補中益氣，健脾補腎。

謝醫師建議家長黑糯米可以製作椰汁黑糯米糖水，想提升口感，可以加西米或芋頭。或配合白米、淮山製作糯米粥。「但注意事項是糯米性粘滯難消化，切忌進食過量。」

4.合桃

【性味】甘、溫。【功效】補腎、溫肺、潤腸。

合桃可以作零食食用，但謝醫生建議家長要選原味合桃， 原因是避免攝入額外的鹽份或糖份。謝醫師說:「小朋友宜每次食用10-15粒。另外，可製作合桃糊糖水。家長亦可以使用合桃奶，與牛奶交替飲用，除可增加食物口味變化，又可吸收其豐富的維生素B以及維生素E，有助防止細胞老化，並起到健腦的作用，有助小孩提高記憶力，提高學習效能。」

5.栗子(又稱板栗)

【性味】甘、溫。【功效】滋陰補腎。

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謝醫師建議最老少皆宜的食法便是糖炒栗子，對於若怕熱氣，可以買些已去殼削皮的栗子，用滾水烚熟來吃；或做成一道美味的栗子炆雞。「栗子補腎，可以防治小兒遺尿或受夜尿困擾的人士。注意栗子和糯米一樣，比較難消化，不宜吃太多，每次8-12枚為宜。」

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火鍋與煲湯最佳食材

除了補腎食物外，謝醫師提到冬天也要常吃白蘿蔔。她說:「民間素有『冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方』的說法。 夏天吃薑，是要軀除因暑熱吃生冷後，困於體內的寒濕之邪。冬天吃白蘿蔔，則是因天氣寒冷，容易因進食過量高熱量食物後出現『上火』，白蘿蔔便有消胃脹和清熱作用。

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【性味】辛、甘、平。【功效】下氣消食、潤肺生津、利尿通便

謝醫師提到白蘿蔔可以用來煲湯，或製作漬蘿蔔，或於火鍋時加入白蘿蔔，消滯解膩。她說:「除此，也為大家介紹一款湯水，適合立冬後降溫時飲用，令大家身體暖和，抵禦寒邪。」

按圖即睇一款適合立冬前後飲用湯水:

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謝醫師提到雞肉甘溫，配上補氣的黨參，養血的杞子，達到氣血雙補之效；配合健脾的淮山和去濕安神的茯神；此湯適合立冬後降溫和下雨的寒濕天氣，有助禦寒去濕。

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