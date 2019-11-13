【唔輸得繪本】孩子怕輸自信不足　6本適合圖書助小朋友面對失敗

「怕輸」、「爭第一」可能是時下不少孩子的通病，兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥）聽到不少家長向她請教推介關於小朋友「唔輸得」或者怕輸的繪本，肥哥哥認為可能將小朋友怕失敗分成幾個類型，只要家長仔細觀察小朋友是屬於一哪類，對幫助孩子找出原因及處理問題會更有效。 攝影：黃舒慧

肥哥哥說：「我們可以分成幾方面去看，有一類是不夠膽表達自己，一類是太在意別人的目光，亦有一類是太在乎輸贏，這類最常見於玩遊戲時，還有一種是覺得自己能力不足，但其實可以用努力補救；也有些是接納不了自己有缺點，只在意看自己缺點，不難看到這些小朋友可以很驕傲去表達自己優勝的地方，因為他可能有某些事情很出色，有很有自信心，但自我價值卻低的，這是兩回事，例如他在學校數學成績很好，但如果你叫他出來說話他會變得很抗拒……」

肥哥哥指作為家長，應該要仔細觀察小朋友「唔輸得」背後的原因，才可以對症下藥。他今次介紹6本以小朋友怕輸的圖書，如果大家也有同樣的憂慮，把握機會利用繪本幫助孩子吧！

《小雪球的夢想》

作者：李宰京

譯者：劉清彥

出版社：三之三

故事內容及簡介： 銀白的雪地裡有一顆小雪球。他不停的滾動，想變得跟他見過的那顆大雪球一樣大。一路上，他遇見破掉的大雪球、凹凸不平的怪雪球和正在融化的雪球，小雪球好失望，因為他們看起來都和他見過的大雪球不一樣。 小雪球該往哪裡走呢？小小一顆雪球，卻給了所有大人和小孩十足的挑戰與勇氣，去好好體驗和思考這些重要的人生課題。

書中以溫馨淡雅的雪地風光為場景，敘說小雪球的「滾動人生」。這顆小雪球便向我們清楚揭示，其實人生就像不斷滾動的雪球，我們都在時間不停歇的推進中滾動，一點一滴成長和改變，造就出屬於我們自己的獨特模樣與生活。滾動讓小雪球脫離了原本的舒適圈，在不停的滾動中進行各種嘗試，面對各式各樣的挑戰，雖然過程中會遭遇失敗和挫折，也會茫然頓失方向，最後終能滾出讓自己滿意的樣貌，給予大小讀者充沛的正能量。

+ 2

《努力，可以把不可能變可能》

作者：邊志賢

原文作者：변지현

繪者：李嘉寭（이가혜）

譯者：陳思瑋

出版社：大穎文化

故事內容及簡介：一個住在非洲的男孩夢想著當滑雪選手，每天努力不懈地堅持練習，甚至自製滑雪道具，從沙丘一遍遍滑下來模擬滑雪。但男孩的爺爺卻嚴厲的責備小男孩，竟在不會下雪的非洲夢想著當滑雪選手。在不斷被勸退和嘲弄之下，小男孩是如何懷着初心，一步步實現他的夢想呢？

在激烈的社會競爭下，小朋友應該怎樣保守熱情，追求夢想？快來看看這個故事吧？

+ 3 + 2

《櫻桃樹》

作者：馬克薩莫塞特

繪者：蘿文薩莫塞特

譯者：賴羽青

出版社：格林文化

故事內容及簡介：河岸對面有一棵結滿果實的櫻桃樹，男孩做夢也想吃到樹上甜美的櫻桃。有一天，他終於決定游到對岸去，但鳥兒卻告訴他要做好安全準備才出發，結果卻錯過櫻桃每一個結果的季節……有一天，男孩發現這棵櫻桃樹被砍掉了，他卻毫不思索地跳下河水，等待在對岸的，會是光禿禿的樹枝，還是一片果實纍纍的櫻桃林？

這個故事告訴孩子，有時候達成夢想是需要果斷的決定與無限的衝勁的。和故事中的小男孩一齊向前「衝衝衝」吧！

+ 4 + 3 + 2

《小鱷魚，最怕水》

作者：梅莉諾

原文作者：Gemma Merino

繪者：梅莉諾

譯者： 王彥筑

出版社：格林文化

故事內容及簡介：小鱷魚不喜歡水，也不敢游泳，下水要用游泳圈，被兄弟姊妹取笑……小鱷魚喜歡爬樹，卻找不到同伴，感到很孤單……鱷魚一定只能游水嗎？可以有其它的喜好嗎？有一天，他打了一個大噴嚏，竟然噴出一團火！到底是為甚麼呢？

天生我才必有用！閱讀過本書後，相信你的孩子一定會明白到各人都有自己的長處，不必事事與人比較，並選擇在自己喜愛的起跑線上衝刺！

《跌倒了，沒關係》

作者：陶德．帕爾（Todd Parr）

原繪者： 陶德．帕爾

譯者：張杏如

出版社：上誼文化公司

故事內容及簡介：跌倒了！小孩打翻了牛奶、穿了不成對的襪子、不知道正確答案、為人害羞內向……種種的挫敗令孩子十分沮喪。但作者卻告訴孩子：沒關係！不要因為害怕失敗而緊張，遇到問題時學習如何處理問題才是最重要的。人誰無錯？最重要的是從錯誤中學習，勇敢的在人生路上探索，變得更有自信！

+ 5 + 4 + 3

《我想要贏！》

作者： 湯尼．羅斯

原文作者： Tony Ross

譯者： 黃筱茵

繪者： 湯尼．羅斯（Tony Ross）

出版社：青林

故事內容及簡介：

任性的小公主做任何事情都想贏，她努力的跑步卻輸了；她努力的畫圖，卻沒有得獎；她試著寫詩，還是無法得到第一名。小公主好難過，她這麼努力，卻沒有贏得任何東。但是，有一個『最佳努力獎』，這是給最最努力去嘗試任何事情的人而小公主正是最佳人選！

+ 3 + 2