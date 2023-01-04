SEN｜SEN孩子對衣物特別敏感 只穿内褲通屋走 過來人：要理解明白

家長照顧SEN（Special Educational Needs，特殊教育需要）孩子，需花大量心力理解和體諒他們的行爲和需要，日常生活難免面對不同特殊情景。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie，將分享為兒子穿搭和選擇衣服時如何為親子相處帶來挑戰。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



穿衣出門成難關 只接受寬鬆或具彈性衣服

Angie憶述在兒子年幼時未知道他對穿着方面比較敏感，只能接受較寬鬆或具彈性的衣服，所以每次出門都成爲挑戰。「我幫他穿了我以爲好看的衣服，結果他哭了，也出不了門口。」Angie猶記得有次兒子擔任婚禮花童，需要穿着禮服，「又熱又貼身，他一定不會穿的。」最後Angie決定取得平衡，將禮服帶到教堂，在兒子步入教堂前才為他穿上禮服。「讓他穿着禮服是我的需要，但他想穿着舒適的衣服，才是他真正的需要。」

皮膚敏感度不同 衣服物料或導致不適

Minnie同意根據場合為SEN孩子選擇衣服是不易解決的問題。「有些場合可能要穿得比較得體，我覺得很難令他明白哪些場合需要穿着哪些適合的衣服。」Minnie覺得，衣服漂亮、得體，符合場合需要就是我們的穿衣需要，但SEN小朋友並非如此。「不管溫度高低，就算是冬天，他都不穿衣服，寧願穿着内褲在家裏走來走去。」Minnie問過兒子，兒子總説自己很熱，後來Minnie徵詢專家意見，「才知道我們對皮膚的敏感度不一樣， 他覺得有些物料在他身上會令他非常不舒服。」

別否定SEN孩子需要 理解和明白最爲重要

Minnie又舉例說每次與跟兒子一樣有SEN的老師見面，總看見他穿寬鬆透氣的運動服，從來沒有見過他穿正裝恤衫或T恤。「我曾問他爲何穿來穿去都是那些衣服，他很理直氣壯的解釋運動服真的很舒服透氣。」Minnie從兒子和兒子老師身上所見，不論是SEN成人或小朋友，他們對於穿着衣服都有一份執着和堅持。「在他們眼中，他們也可能覺得我們對場合或漂亮衣服的需求很執着和堅持。」Minnie認爲，面對此情況，家長千萬不要打算改變SEN孩子，「互相理解、互相明白才是最重要的。」

影片來源：SEN媽媽分享 為什麼SEN孩子有穿着衣服的挑戰

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）