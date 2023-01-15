甜品食譜｜氣炸鍋自製阿華田口味麵包布甸 5個簡單步驟新手必學
撰文：小山
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早上喝一杯熱燙燙的阿華田，香濃的麥芽味道為早餐昇華不少。現時不少甜品會加入阿華田口味，有媽媽就將阿華田融入經典甜品麵包布甸，用氣炸鍋製成的阿華田麵包布甸，很適合讓大小朋友當飯後甜品。
（資料及圖片授權：芙芙little kitchen）
利用氣炸鍋製成阿華田麵包布甸的構思源於Facebook專頁「芙芙little kitchen」版主芙芙的童年回憶。當年她到訪姑婆家中，姑婆就會泡一杯熱阿華田給她和幾個小孩沾麵包食用。芙芙猶記得沾上阿華田的麵包非常香甜美味。為重溫童年滋味，她嘗試利用家中氣炸鍋，將放進麵包和阿華田的兩個焗碗，以20分鐘時間就能製作出阿華田麵包布甸。
阿華田麵包布甸（4碗）
材料：
牛奶 250毫升
雞蛋 2隻
阿華田 60克
方包 2片
乾果 適量
+1
做法：
(1) 牛奶先加熱至起細泡關火，倒於碗中與阿華田拌勻。
(2) 雞蛋打成蛋液，過篩倒入(1)阿華田牛奶中快速拌勻。
(3) 於焗碗上掃上一層油，將方包撕成小塊放入碗中。有皮的方包盡量放面，焗出來會更美觀和脆口。
(4) 倒入(2)牛奶蛋液至8分滿，浸著麵包塊，再撒上適量乾果。
(5) 氣炸鍋預熱170度，將焗碗放入炸物籃中，以170度焗20分鐘即可。
《 內容獲芙芙little kitchen授權轉載》
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