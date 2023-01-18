農曆新年食譜｜足料蘿蔔糕教學 配臘味蝦米瑤柱 一家大小賀年必吃

大年初一將至，農曆新年當然少不了品嚐蘿蔔糕。不少家庭都想嘗試自製蘿蔔糕，作為賀年家庭活動，以下分享自製蘿蔔糕食譜，配料可選用臘腸、臘肉、蝦米和瑤柱，非常「足料」。家長不妨參考蘿蔔糕做法，與一家大小一同步步「糕」升！

（資料及圖片授權：悠樂煮廚）



Facebook專頁「悠樂煮廚」版主喜歡交流烹飪心得，臨近農曆新年，她就分享其自製蘿蔔糕的食譜，當中有不少製作過程的小貼士，大家不妨參考，跟家人一同吃着賀年蘿蔔糕「過肥年」。

材料：

白蘿蔔（去皮後）約1500-1600克

粘米粉 350克

澄麵 80克

水 約380-450克

糖 20克（片糖亦可）

鹽 約10克

胡椒粉 適量

配料（可自選）：

臘腸 3條

蝦米（乾貨）50克

瑤柱（乾貨）50克

臘肉100克

👇👇👇按圖即睇蘿蔔糕做法👇👇👇

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做法：

1. 白蘿蔔去皮後擦絲，至少要有筷子粗度會比較有口感。

2. 臘腸臘肉切成小丁，蝦米跟瑤柱需要浸泡至軟，瑤柱用手捏成細絲，瀝乾水分備用。

3. 鍋裡放入少許油，先放入臘腸臘肉炒出油分，再加入蝦米瑤柱翻炒，炒乾身一點沒關係。

4. 然後把配料鏟出備用，接著把蘿蔔絲放進去翻炒，此時加入糖，去除蘿蔔的苦澀味，炒至蘿蔔變軟變透明。

5. 將粘米粉、澄麵和水混合，調成比較濃稠的粉漿，調味料加進去攪勻。380克水的話，粉漿會比較濃稠，糕的質感會結實一些，如喜歡稀薄一點的可以多增加水分去調整。

6. 把配料加進去翻拌均勻，關火後把粉漿慢慢倒進去，一邊倒一邊翻拌，至粉漿於蘿蔔混合成團。

7. 模具掃油，把材料裝進去，大火蒸約40分鐘。

《 內容獲「悠樂煮廚」授權轉載》