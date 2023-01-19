大寒廿四節氣｜中醫教你兩大方法活血、暖身｜附溫補食材推介

大寒節氣，現在已經踏入「三九」最後的日子，所以是一年中最冷的時間了。大寒節氣開始，大家要多留意身體情況，以及要學會活血、暖身，好讓身體不受寒意入侵。何慧欣註冊中醫師教大家兩大暖身方法，以及建議溫補暖身食材，當中更提及幼兒食用份量和食材選擇上的注意事項。



浸腳可活血暖身 兩大情況或三類人不宜浸腳

大家在這段期間可以多浸腳，水溫不宜太高、大概在40至50度左右，浸泡時間在20至30分鐘之內。浸腳的時候，水深大概過足三里已經可以。其次，建議睡前1小時浸腳，可以幫助血液循環，身體更加暖和及容易入睡。浸腳時更可加入少量鹽分，避免浸腳後出現水腫的情況。

不過，有些情況是不宜浸腳。譬如空腹時、吃飯後脾胃開始消化食物時，這個時候也不適宜浸腳。

另外，三類人都不宜浸腳。例如血壓不穩定，血壓過高或過低的人士也不適宜浸腳，還有靜脈曲張人士也不適宜浸腳。

（圖片：heho）

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手腳冰冷者可以選擇溫補食材補身

今天天氣寒冷，容易出現手腳冰凍的人士，可以適當地使用溫補的食材進補。例如選用生薑、紅棗、桂圓肉去泡茶或者煲湯，這些都是經常使用到的溫補食材。

溫陽類補身食材推介

肉類可以選擇：雞肉、牛肉

溫陽類食材可以多選擇：栗子、南瓜、桂圓、紅棗、韭菜、櫻桃、合桃、糯米等等。

烹調上也可以多選用一些辛溫的香料，如蔥、生薑、蒜、八角、花椒、小茴香、姜黃等等。

但切記不要多吃，要適可而止。

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小朋友份量應減半嗎?

可以按正常大人的烹調比例去處理，小朋友胃口較少，食用的份量也會相應較少。

幼兒應避免以下食材 免孩子出現燥熱、口乾、生口瘡等問題

過於溫熱的食材，例如辣椒等，口味辛辣刺激；羊肉等也要因人而異，如果體質偏熱的小孩子，容易口乾、生口瘡、大便乾結的，應避免食用。

「大寒」與「立春」緊接，氣温逐漸回升，進補溫熱的食物程度亦要相對減少，以免進補太多、身體過於燥熱，容易出現口乾舌燥、咽乾等症狀。

《資料授權：何慧欣註冊中醫師》