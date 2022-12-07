港15歲以下兒童自殺率創新高 UNICEF HK國際論壇探討疫後教育議題

聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）在12月6日於香港故宮文化博物館舉辦聯合國兒童基金香港委員會「重塑教育」國際論壇2022，來自香港及世界各地的領袖和教育工作者雲集，集思廣益研討教育發展方向，加強新冠疫情後教育復原力，以造福每名兒童。



疫情對下一代的教育帶來了沉重的影響。學習鴻溝越趨明顯，情況對於來自弱勢背景的兒童來說尤其嚴峻。在最嚴重的時候，世界各國的停課影響了共 15.7 億學生（佔全球學童總數的 91％）的學習，造成嚴重後果。

疫情當前，未來教育的挑戰和機遇可以共存。為了有效恢復教育，各地開始尋求突破，為兒童教育推出針對性的創新措施，讓下一代得以健康地發展 。另一方面，數碼網絡及遠程學習的重要性在今次的疫情期間得到了極大的體現。在既有的在家學習經驗之上，我們有更多的機會探索課堂外的教育方式和發展相關科技。

香港15歲以下兒童自殺率創新高

聯合國兒童基金會發佈的《世界兒童狀況 2021》報告顯示，全球有超過 13% 的 10-19 歲青少年患有精神障礙，其中擁有焦慮和抑鬱症狀的兒童約佔 40%。在香港，15 歲以下兒童的自殺率達到歷史最高水平，每 10 萬人中有 1.7 人，遠高於 2020 年及 2019 年的 1.2 人和 0.9 人。可見疫情對兒童及青少年精神健康帶來的影響。

疫情後重塑教育方向

論壇聚焦討論疫情後，如何「重塑教育」。當中討論的範疇包括：「培養抗逆力」注重兒童精神及情緒問題，促進身心健康發展；「突破傳統教育」探討利用多元教學如何為下一代提供更具啟發性教育；「教育 X 科技」進一步利用科技，開拓新式教育路向，釋放下一代潛能。

培養抗逆力



兒童的壓力和焦慮可能來自生活不同方面，為關心兒童的處境鼓勵小朋友表達自我，UNICEF HK 先後推出「童心‧童聽」兒童電台計劃，及「童想．童聲」電視節目，提供平台予小朋友發聲，也讓成年人能夠了解下一代心中的奇思妙想。

UNICEF HK 過去一直致力透過青年使者計劃及 UNICEF Club 校本平台，讓學生了解世界各地兒童的狀況，並以行動實踐世界公民理念；讓同學有機會到海外考察，自己在校園中策劃活動，實現自我價值。UNICEF HK亦在疫情期間先後推出了「童你抗疫」和「童心共濟」緊急社區支援行動，發佈情緒疏導指引，為基層家庭送上抗疫物資。

突破傳統教育 融合科技



伴隨科技的進步，高速網絡和數碼平台已變得普及，並成為下一代接受教育的重要硬件設施。聯合國兒童基金會和國際電信聯盟（ITU）在全球發起了 Giga 倡議，幫助貧困地區的學校和兒童接駁上互聯網。自 2019 年以來，該倡議已經讓 19 個國家的 5539 多所學校，超過 210 萬名學生直接受惠 。

在疫情期間，數碼和遠程學習的需求明顯加大。歐洲委員會的分析報告亦指出，在疫情前已經有就教育數碼化作出投資的重要性，有效加強教育系統的應急和復原能力 。作為資源相對豐富的社會，香港能夠分享我們在教育數碼化方面的經驗。UNICEF HK 在 3、4 月特別假期期間推出「可持續發展目標(SDGS)網上學習獎勵計劃」，讓同學能夠透過線上學習平台自主學習，鼓勵他們身體力行完成SDGs目標。

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