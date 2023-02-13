法國民宅乾衣機故障釀致命火災母親7孩命喪火海父因1舉動抱撼終生

日前法國發生一宗致命火災，一棟房屋起火造成8死1傷，須出動80名消防員救火。起火原因疑為乾衣機故障，父親的錯誤決定也導致妻子和7名子女葬身火場，全家只得父親生還。



午夜乾衣機故障起火

法國北部城鎮馬恩河畔沙爾利鎮（Charly-sur-Marne），在2月6日發生一宗近10年來最嚴重的致命火災。當日晚上，事發房屋的家庭已全家就寢，但午夜時分1樓的乾衣機似乎故障起火。鄰居於凌晨1時發現事發單位冒出濃煙，隨即致電消防部門求助。

父指示妻孩逃往閣樓

父親發生1樓起火後，指示妻子和7位孩子逃往閣樓躲避，並嘗試滅火。不過事後證實，8人因逃到閣樓而身陷絕境，最終因吸入過量濃煙而窒息死亡。而父親獲救時已嚴重燒傷，幸好送院後沒有生命危險，撿回一命。

因意外身亡的7名孩子中，有5位女孩和2位男孩，其中4名孩子為於妻子與前夫所生，另外3名孩子則是與案件的男事主所生。

起火民宅附近街道狹窄，而且有不少住宅，增加了救援難度。（法新社）

出動80名消防員滅火

當時住在附近的一位消防員知道發生火災後，未等到同僚抵達已先行到火場幫忙滅火。不過由於火勢過於嚴重，加上起火民宅位於城鎮中心，周圍街道非常狹窄，住宅也較密集，而且屋內停電，窗戶的電動百葉簾無法運作，消防員難以救火，種種因素都增加了救援難度。最後一共出動了80名消防員，花了數小時才撲滅大火。

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