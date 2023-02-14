女童倒豎蔥跌傷頭外傭掛住玩電話 熱心網民成功通知家長

撰文：螢火蟲
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有不少家庭都是雙職家庭，會僱用外傭照顧小朋友，平日只能靠外傭帶孩子上學、放學，家長也未必清楚外傭的工作表現。昨日（13日）有網民指在天水圍公園見到一名外傭只顧玩手機，連少主跌傷也渾然不知，要途人提醒才知道。網民遂拍照放上網上群組，希望女童的家人見到。

女童跌傷外傭渾然不知

女網民於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發布了一張相片，並指日前在天水圍天頌苑的某個公園中，見到有女童玩倒豎蔥時跌傷頭，她上前抱起女童時發現她的頭部受傷，於是問女童是誰帶她來，女童聽畢後便指住外傭姐姐，而當時外傭正坐在一旁玩手機，完全不知道女童受傷。

途人抱起女童直斥「睇住小朋友！」

女網民見外傭顧住玩電話，完全沒察覺到少主受傷，因此感到不滿並向她大喊：「睇住個小朋友！佢跌親你都唔知，淨係掛住玩手機！」之後該網民便拍下外傭與女童的相片，發布至Facebook群組分享事件，希望小朋友家人會見到。

外傭顧住玩電話，完全沒察覺到女童受傷。（FB@外傭僱主必看新聞訊息）

熱心網民成功聯絡家長

事件引起網民關注，有熱心網民分享帖文至該幼稚園的群組希望家長看到，數小時後她表示成功聯絡女童家長，對方已知悉事件。有人亦留言指當日女兒與該女童一起玩，當時她以為女童是獨自一人在公園玩，可見外傭全程沒多加理會女童。不少人都不滿外傭常在工作時間玩電話，沒有專心照顧孩子，也有人分享類似經歷和建議做法。

我遇過類似事件，唔爭在行多步，問小朋友拎父母電話，之後直接打俾佢父母講。小朋友父母會好感激你。

上個星期我喺公園，都有個5-6歲男童跌去地下超大聲撞親個鼻，紅腫晒。之後問佢家長喺邊，原來係姐姐帶嚟，個姐姐喺鬼咁遠，見到佢鼻紅晒先帶佢走。

曾經喺公園見到一位小朋友，撞到額頭，腫成一粒乒乓球咁大，姐姐都唔知，仲玩手機，後尾見到個小朋友撞成咁，佢自己都驚到震。

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