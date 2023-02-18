雨水節氣｜中醫指要注意祛濕和肝臟問題 宜重點養肝 即睇健脾湯水

雨水是廿四節氣中的屬於春季的節氣，代表「雨水增多」，濕度增加之餘也帶有春季屬木（對應臟腑為肝）的特性，因此除了祛濕以外，亦要格外注意「肝臟」問題，包括自律神經系統失調、頭暈頭痛、過敏反應、皮膚粗糙、情緒繃緊引起的肢體疼痛僵硬等。假如本身體質偏於脾虛容易生濕，又或者痰濕、濕熱內盛，就很容易在「雨水」這個節氣期間加重上述健康問題。

資料來源：戴貝莎中醫師



春天雨水節氣 宜注意祛濕和肝臟問題 優先養肝、養陽氣

於春天雨水節氣當中，養生要考慮春季及雨水潮濕兩個因素。雖然到了春天，天氣依然寒冷，養陽氣、養肝是春日食療養生的重點，養陽氣常見食材包括小麥、大米、韭菜、蔥、生薑、雞肉等；養肝食材包括綠色果菜、大棗、菠菜、豬肝。春季飲食宜以溫熱、平補為主，生冷、發物、大辛大熱、過於酸澀、高脂肪的食物如蝦、蟹、羊肉、花生、瓜子、肥肉等都應該避免。

袪濕注意位：宜根據體質採取不同祛濕策略

脾虛體質人士應採取健脾祛濕的大方向，加強脾胃功能以減少水濕停留在身體內，常見食材包括薏米、茯苓、白朮、陳皮、蓮子、芡實、白扁豆；如果同時伴有怕冷、易腹瀉腹痛的症狀，應酌量加一些溫脾的食材元素，如生薑、少量肉桂。



痰濕體質人士則可於上述基礎上加入赤小豆、白蘿蔔、荷葉、紫菜、海帶加強祛除痰濕。

濕熱人士則可以清熱利濕為主，常見食材包括絲瓜、芹菜、老黃瓜、蓮藕、赤小豆、薏苡仁、蒲公英、綠豆等。在祛濕的同時應慎用滋膩的食物，如花膠、銀耳、阿膠、海參、蜂蜜、甜食等，以免加重脾胃負擔，助長痰濕。

中醫推介健脾祛濕湯水：四神湯

四神湯是台灣家傳戶曉的食品，其組成變化《內科摘要》的四神丸，藥性平和加上健脾祛濕的功效被不少醫師譽為「人體抽濕機」。

材料：（2-3人份）

豬肉/豬骨 適量

薏苡仁 30克

芡實 15克

山藥 20克

茯苓 15克

蓮子 15克

枸杞子 10克

生薑 2片

鹽、米酒 適量

清水3公升

方法：

1. 先將豬肉/豬骨氽水備用。

2. 清洗其他材料。除枸杞子外，浸泡於清水之中15分鐘。

3. 將豬肉/豬骨 加入藥材鍋中，加少量米酒辟味。煮沸後轉小火煲45分鐘。

4. 加入枸杞子煲10-15分鐘後熄火，加適量鹽調味。

注意：孕婦不宜飲用。如有疑問，請咨詢註冊中醫師。

潮濕天氣或令濕疹復發 一茶飲具清熱功效

不少濕疹患者會在春天雨水節氣感到皮疹情況反復，甚至有大爆發的傾向，這多是由於濕氣的影響，因此健脾除濕的食療會對這類濕疹有一定幫助。需要注意的是，濕疹的出現並不是單單由濕氣造成，當中會夾雜肝鬱、血瘀、血虛等不同因素，應進一步治療以處理其他相關因素，以免延誤病情。

想減輕春天濕疹問題，可以以下茶飲代茶，有化痰利濕，清熱和胃的功效。

材料：（1人份）

陳皮 1.5克

乾蒲公英 3克

乾生薑絲 1克

方法：剪碎以上材料，泡水代茶。

注意：濕熱明顯、大便秘結者不宜飲用。如有疑問，請咨詢註冊中醫師。

《本文受訪者為戴貝莎中醫師》