陰虛型孩子常口乾、眼睛乾澀、大便乾結粒狀 中醫推滋陰清熱食療

如果皮膚咀唇時常乾燥，大便又乾，還經常口渴想喝水，小朋友很大機會屬陰虛型。陰虛型的常見症狀為唇乾舌燥、手足心發熱、眼睛乾澀、臉上覺發熱泛紅、皮膚乾、大便乾結粒狀。中醫推薦滋陰清熱的食療「綠豆百合糖水」，改善孩子的問題。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



如何改善陰虛型孩子的問題？

1. 小朋友晚上11時前一定要就寢休息，不要熬夜

2. 多喝溫開水

3. 忌食煎炸油膩、辛辣刺激等食品

4. 多食綠豆、馬蹄、百合等滋陰清熱食物

（PhotoAC）

滋陰清熱食療《綠豆百合糖水》

材料：

綠豆250g

百合100g

甘草10g

冰糖適量

做法：

1. 綠豆放洗乾淨放雪櫃凍過夜，隔日用1L 水煲滾煮約10分鐘。

2. 放入百合及甘草（已洗凈）再煮15分鐘。

3. 加入適量冰糖。

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（點圖即看3款清熱湯水）

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中醫推薦湯水黃耳南瓜黑豆栗子羹 滋陰健脾、補腎活血

想煲湯滋補身體，但又不知道煲甚麼好，不妨看看由中醫爸爸介紹的湯水食譜「黃耳南瓜黑豆栗子羹」。材料簡單，黃耳有滋陰功效、南瓜可健脾、黑豆補腎、栗子則活血。一碗湯水已具滋陰健脾、補腎活血等多種功效，簡單的材料便可以煮出美味的湯羹，適合一家大細飲用！

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功效：

黃耳：滋陰

南瓜：健脾

黑豆：補腎

栗子：活血

（PhotoAC）

材料：

黃耳1塊

南瓜半個

黑豆20g

栗子20粒

養脾粉1湯匙

養腎粉1湯匙

雙薑粉少許

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

做法：

1. 黃耳浸8小時，浸透後撕碎

2. 南瓜焗20分鐘，取肉

3. 黑豆浸4小時

4. 栗子切粒洗乾淨

5. 將所有材料放入煲內煮2小時，最後開勻養脾粉、養腎粉及雙薑粉，放入已煲好的湯羹內便可

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

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