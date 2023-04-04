陰虛型孩子常口乾、眼睛乾澀、大便乾結粒狀 中醫推滋陰清熱食療
撰文：糰子
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如果皮膚咀唇時常乾燥，大便又乾，還經常口渴想喝水，小朋友很大機會屬陰虛型。陰虛型的常見症狀為唇乾舌燥、手足心發熱、眼睛乾澀、臉上覺發熱泛紅、皮膚乾、大便乾結粒狀。中醫推薦滋陰清熱的食療「綠豆百合糖水」，改善孩子的問題。
（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）
如何改善陰虛型孩子的問題？
1. 小朋友晚上11時前一定要就寢休息，不要熬夜
2. 多喝溫開水
3. 忌食煎炸油膩、辛辣刺激等食品
4. 多食綠豆、馬蹄、百合等滋陰清熱食物
滋陰清熱食療《綠豆百合糖水》
材料：
綠豆250g
百合100g
甘草10g
冰糖適量
做法：
1. 綠豆放洗乾淨放雪櫃凍過夜，隔日用1L 水煲滾煮約10分鐘。
2. 放入百合及甘草（已洗凈）再煮15分鐘。
3. 加入適量冰糖。
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》
（點圖即看3款清熱湯水）
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中醫推薦湯水黃耳南瓜黑豆栗子羹 滋陰健脾、補腎活血
想煲湯滋補身體，但又不知道煲甚麼好，不妨看看由中醫爸爸介紹的湯水食譜「黃耳南瓜黑豆栗子羹」。材料簡單，黃耳有滋陰功效、南瓜可健脾、黑豆補腎、栗子則活血。一碗湯水已具滋陰健脾、補腎活血等多種功效，簡單的材料便可以煮出美味的湯羹，適合一家大細飲用！
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功效：
黃耳：滋陰
南瓜：健脾
黑豆：補腎
栗子：活血
材料：
黃耳1塊
南瓜半個
黑豆20g
栗子20粒
養脾粉1湯匙
養腎粉1湯匙
雙薑粉少許
做法：
1. 黃耳浸8小時，浸透後撕碎
2. 南瓜焗20分鐘，取肉
3. 黑豆浸4小時
4. 栗子切粒洗乾淨
5. 將所有材料放入煲內煮2小時，最後開勻養脾粉、養腎粉及雙薑粉，放入已煲好的湯羹內便可
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》