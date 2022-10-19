「小組討論」非辯論　升中面試想脫穎而出要留意呢3點｜鄧家豪

不少學生都感到「小組討論」是升中面試時較難應付的項目，部份學生閱讀題目後腦袋一片空白，表現固然強差人意；一些平日表達能力出眾的學生也遭遇滑鐵盧，卻是因為全程搶奪發言權，務求展現雄辯滔滔的架勢，錯把「討論」作「辯論」，過份看重「表達」而忽略「聆聽」，乃至「溝通」。

（編按：本文作者為鄧家豪）



討論不同辯論

學校安排考生參加小組討論而不是辯論，因為相對考核學生的辯才與詞鋒，考官更重視考生與他人的溝通能力及協作能力。辯論與討論對參加者的要求大相徑庭：「辯論」時雙方就議題針鋒相對，立場鮮明；「討論」時各抒己見，不一定壁壘分明，可以和而不同。討論與辯論的技巧迴異，考核重點也不盡相同。學生必須了解「討論」的特點，方能脫穎而出。

（photoAC圖片）

以「你是否贊同學生必須穿校服回校上課」一題為例，此類題目要求考生申明立場，「據理力爭」，但與「辯論」依然不同。第一，參加討論的其他考生既沒有既定陣營，也可以變換立場；第二，各「陣營」人數不平均且可變動；第三，考生發言沒有既定順序。綜觀上述三點，「討論」比「辯論」的規則少，考驗考生即時回應他人的能力及臨場反應。考生不但要清晰表達所想，也要與其他考生交流，否則只是「個人短講」。考生要反應得宜，用心聆聽他人發言至關緊要。

溝通能力

如先前所言，考生的「溝通能力」在小組討論可見一斑。作為一個具團隊合作精神的人（Team Player），應該努力促進有來有往的雙向溝通。考生討論時應用心聆聽並歸納他人發言，回應時簡略提要，既可展現出自己是善於溝通的聆聽者，也可更有條理回應他人。一個耐心理解他人想法，尊重他人，長於聆聽的考生，其溝通能力也被看高一線。

協作能力

考生也可能要就舉辦活動如籌劃「健康飲食推廣日」而展開討論，此類題目考生各抒己見，七嘴八舌，討論隨時變得雜亂無章，一片混亂。如若有考生擔當優秀聆聽者的角色，為眾人歸納及理順討論內容，適時邀請未有機會發言的考生發表，既可帶動討論氣氛，也能展現出自己優秀的協作能力，令人眼前一亮。

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千變萬化的小組討論

筆者強調小組討論時聆聽非常重要，不但因為聆聽是良好溝通能力及協作能力的基礎，也因為只有習慣用心聆聽方可有效應付小組討論這可謂最千變萬化的面試項目。姑莫論小組討論題目變化多端，帶來最大變數的其實是來自不同學校的考生，他們的臨場表現難以預測，直接影響討論情況。考生要應對如此多變的環境，就必須確保每次討論時都能快速清晰地了解及理順其他考生發言，習慣細心聆聽（聆聽、理解及歸納所聽）就是關鍵一步。

要習慣細心聆聽，反覆練習為不二法門。其實任何面試技巧都難以一蹴而就，要經常鍛鍊，方可駕輕就熟。想面試時表現從容自信，實戰往往是提升心理質素的最有效方式。踏入升中面試季節，筆者與教學團隊將為應屆小六學生提供免費模擬面試，令考生多一個練習機會，多一個了解自己表現的渠道。

作者簡介：

香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；教育倡行（Edution Network）董事；御學軒教育集團主席兼升學面試首席顧問。香港教育大學在讀教育博士（EdD），畢業於拔萃男書院，十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。