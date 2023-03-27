又要威又要戴頭盔｜流產媽媽容易陷入自責情緒親友最重要做一件事

ViuTV《晚吹 又要威又要戴頭盔》請來了4位天使父母，即經歷過失胎或流產的父母，上節目分享他們的經歷。有不少失胎媽媽流產後都會陷入自責的情緒，久久無法釋懷，而親屬、朋友又不知該如何幫助，4位來賓就此分享自己的經歷和看法。



4位來賓分別是32周天使仔仔的爸爸Carlos、23周天使女女的媽媽Emily、32周天使女女的媽媽Vicki、曾三度流產的媽媽Nicole。

流產媽媽陷入自責情緒

幾位女嘉賓都表示產後會有自責的情緒，會想是否因為在產期吃了不該吃的食物，做了危險動作，沒有照顧好身體等才導致流產，但是部分來賓表示，其實理性層面上知道自己無法控制，只能接受這過程，唯有盡量用理性的角度思考。

Emily分享當時見到寶寶的那一刻，只懂得道歉和自責，她指寶寶明明結構健康，發育良好，但自己卻無法帶她來到世上，覺得自己很沒用：「就算到今日你問我，我都係覺得係自己做得唔好，我都仍然係自責。」

「放唔低係永遠嘅，但同一時間都會係咁同自己講點樣正面啲，點樣同『放唔低』共存，就算傷感都要同佢共存。要接受嗰樣嘢，然後繼續向前行，其實係靠自己行返出嚟，身邊嘅人除咗陪伴都做唔到啲乜。」——曾三度流產的Nicole



（photoAC）

親友陪伴比安慰重要

Emily指流產後在家休養時，收到不少親友的關心訊息，有些朋友的安慰說話會令她感到不快；家人也會勸她不要太執著，說人生就是這樣。不過Emily心裡明白其實大家也只是關心自己。她指陪伴比起千言萬言更重要，即使是拍拍肩膀也好。其實安慰失胎媽媽時不用說安慰的說話，因為媽媽當刻情緒波動很大，其實任何說話都不中聽。

Vicki也表示流產後，有許多親友常探望她，但是會經常問她流產的原因，令她感到非常困擾。

Carlos亦分享當時太太的朋友會上門陪伴她，與她想想日後要到哪裡玩，著她好好休息。他指這樣能讓太太分心，暫時不去想難過的事情。而且他們在處理好胎兒的身後事的一、兩個星期後，在社交平台發文交代寶寶何時已經出生，但寶寶自行選擇離開了，感謝各位關心。這樣做除了讓親友了解狀況，也能令他們釋懷。

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夫妻處理情緒步伐不一 應互相體諒

Carlos指作為丈夫，當刻的注意力會放在照顧太太的情緒上，視太太的健康狀況為首要，而自己的傷心情緒就是次要，但其實不是不傷心。他現在偶爾想起逝世的兒子也會難過落淚。

Emily認為經過這件事後，與丈夫的溝通比以往更好。起初她每日都很傷心，但丈夫卻能冷靜地處理一切事務，令她感到不解。後來溝通時才知道，原來丈夫偶爾會拿出寶寶的相片出來看。Emily慢慢了解到，其實丈夫不是不傷心，而是大家傷心和康復的步伐不一致，不應要求對方與自己一樣。

最後Emily也有一段說話給同路人：

「希望可以畀天使爸爸媽媽知道，其實你哋唔係一個人嘅…有好多人會問究竟呢種傷心幾時會完，其實傷心係唔會完嘅，呢件本身就係一件傷心嘅事。因為你愛你先會傷心，嗰個係你嘅骨肉，你唔會唔愛佢，只不過係傷心同思念點樣共存，可能有一段時間，但要保重好自己身體，等BB執齊嘢返嚟再搵我哋。」

